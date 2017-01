POL-MR: Zeugen nach Brand gesucht;Beifahrerin leicht verletzt;Lieferwagen nach Unfall gesucht;Polizei stoppt betrunkenen Fahrer;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Zeugen nach Brand gesucht

Dautphetal- Dautphe: Nach einem Brand im Außenlager eines Lebensmittelmarktes ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung und sucht nach drei jungen Zeugen. Das Feuer brach am Donnerstag, 5. Januar zwischen 14.40 und 15.20 Uhr in einem Gitterverschlag in der Industriestraße aus. Dabei brannten drei Rollcontainer mit Leergut ab. Zudem entstand leichter Sachschaden an der aus Holz bestehenden Dachkonstruktion. Die Feuerwehr Dautphe löschte den Brand ab und verhinderte so ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf 500 Euro. Die Polizei sucht nun nach drei Kindern/Jugendlichen, die das Feuer beim Marktleiter meldeten und als Zeugen gehört werden sollen. Die Teenager werden gebeten, sich über die Eltern mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Kripo in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Beifahrerin leicht verletzt

Wohratal-Halsdorf/ Bundesstraße 3: Leichte Verletzungen erlitt die 22-jährige Beifahrerin eines BMW bei einem Unfall am späten Donnerstagabend, 5. Januar auf der Bundesstraße 3. Der 18 Jahre alte Fahrer war gegen 22.25 Uhr mit seinem Wagen von Marburg in Richtung Kassel unterwegs. Wegen fehlender Ortskenntnis und Dunkelheit erkannte der junge Mann den vor ihm auftauchenden Kreisel zu spät. Beim Bremsen geriet er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und krachte in die Leitplanke. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 8000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden.

Lieferwagen nach Unfall gesucht

Marburg/Landesstraße 3088: Nach einem Unfall am Mittwochabend, 4. Januar, 19 Uhr auf der Landesstraße 3088 zwischen Bauerbach und Marburg sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Liederwagens. Wie berichtet wurde, war der Unbekannte mit seinem Wagen, ähnlich einem Sprinter, von Marburg in Richtung Bauerbach unterwegs. Als letztes Fahrzeug einer Kolonne setzte er zum Überholen an und zog leicht nach links auf die Gegenspur. Dabei touchierte er den Außenspiegel sowie die Fahrerseite eines entgegenkommenden Ford Kuga. Nach der Kollision fuhr er einfach weiter. Der Schaden an dem Kuga beträgt 1200 Euro. Zeugen/Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfall und dem Lieferwagen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Polizei stoppt betrunkenen Fahrer

Biedenkopf: Am Donnerstagnachmittag, 5. Januar stoppte die Polizei einen 58-jährigen Autofahrer in der Innenstadt. Der erheblich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell