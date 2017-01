POL-MR: Sternsinger bei der Marburger Polizei;

1 weiterer Medieninhalt

Kinder der Katholischen Pfarrgemeinde Schröck im Foyer der Polizeidirektion

Marburg-Biedenkopf (ots) - Sternsinger bei der Marburger Polizei

Alle Jahre wieder besuchen Kinder die Polizei in Marburg, um für die gute Sache zu sammeln. Am Donnerstagnachmittag, 5. Januar begrüßte erstmals der Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, Polizeidirektor Manfred Kaletsch, Mädchen und Jungen der Katholischen Pfarrgemeinde St.Michael und St. Elisabeth aus Schröck. In seiner Begrüßung lobte Polizeidirektor Kaletsch ausdrücklich das Engagement der Kinder und deren Begleiter, die in diesem Jahr unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit!" von Haus zu Haus ziehen, um ehrenamtlich Not leidenden Menschen zu helfen. Zahlreiche Angestellte und Beamte nahmen an der Veranstaltung teil und freuten sich über die Liedbeiträge der Kids im Foyer der Direktion. Der "offizielle Teil" endete mit dem Anbringen der Kreidezeichen "C+M+B" den Segen "Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus" und der Übergabe einer Geldspende. Glänzende Augen gab es bei der anschließenden Führung durch das Haus. Wie in den Jahren zuvor, fühlten sich die Kinder von den Haftzellen magisch angezogen. Die Vorführung von Polizeioberkommissar Michael Klein und seinem Diensthund Rusty rundete das kleine Programm ab. Sichtlich zufrieden machten sich die Spendensammler mit einigen kleinen Präsenten auf den Weg zur nächsten Segnung.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell