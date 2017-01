POL-MR: Radmuttern an Bus gelöst;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Radmuttern an Bus gelöst

Weimar-Niederweimar: An einem Omnibus lösten Unbekannte zwischen Mittwoch, 4. Januar, 17.10 Uhr und Donnerstag, 5. Januar, 6.15 Uhr zwei Radmuttern am linken Vorderrad. Der Bus stand geparkt am rechten Fahrbahnrand in der Schützenstraße. Die Fahrerin bemerkte beim Losfahren, dass etwas nicht stimmt und stoppte ihr Fahrzeug. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

