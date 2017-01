POL-MR: Schlägerei am Bahnhof - Polizeibeamter angespuckt;Polizei sucht wichtigen Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Schlägerei am Bahnhof - Polizeibeamter angespuckt

Stadtallendorf: Am Donnerstag, 5. Januar kam es kurz nach Mitternacht auf dem Bahnsteig zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 28 und 35 Jahre alten Männern. Die alarmierte Polizei nahm die äußerst aggressiven Akteure in Gewahrsam und ermittelt wegen Körperverletzung. Den Älteren erwartet zudem ein weiteres Verfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der aus dem Ostkreis stammende Mann spuckte einen Polizeibeamten bei den Ermittlungen vor Ort an. Zeugen, die die Auseinandersetzung am Bahnhof beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Polizei sucht wichtigen Zeugen

Marburg/Stadtallendorf: Bereits am Montag, 5. Dezember meldete ein Zeuge der Polizei telefonisch den Diebstahl eines Mountainbikes am Marburger Hauptbahnhof. In diesem Zusammenhang wies der Mitteiler auf drei Tatverdächtige hin, die mit der Beute in einen Zug in Richtung Neustadt gestiegen seien. Die Stadtallendorfer Ordnungshüter kontrollierten dann gegen 18.30 Uhr tatsächlich in Neustadt drei Männer im Alter von 17, 30 und 46 Jahren und stellten ein Rad sicher. Nun suchen die Beamten dringend nach dem Anrufer, da die angegebene Rufnummer nicht existent ist. Der Zeuge wird dringend gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, aufzunehmen.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell