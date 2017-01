POL-MR: Auto aufgebrochen;Eier gegen Hauswand;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Auto aufgebrochen

Marburg: Auf einem Parkplatz in der Ernst-Giller-Straße verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Sonntag, 1. Januar, 1 Uhr und Mittwoch, 4. Januar, 9.30 Uhr gewaltsam Zugang in einen Renault Twingo und suchte im Inneren vergeblich nach geeigneter Beute. Der Schaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060.

Eier gegen Hauswand

Gladenbach: Unbekannte warfen zwischen Montag, 5. Dezember und Freitag, 30. Dezember gleich drei Mal rohe Eier gegen eine Hausfassade in der Marktstraße. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach. Tel. 06462- 9168130.

