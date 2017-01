POL-MR: Wurden die Täter gestört? Polizei sucht Zeugen;Hilflose Person geborgen - Polizei ermittelt;Mazda erheblich beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Wurden die Täter gestört? Polizei sucht Zeugen

Kirchhain: Auf dem Abstellplatz eines Autohandels in der Niederrheinischen Straße machten sich Unbekannte zwischen Samstag, 31.Dezember, 14 Uhr und Sonntag, 1. Januar, 16 Uhr ans Werk. Zunächst versuchten die Diebe vergeblich das Türschloss eines Mini Coopers zu öffnen. Danach schlugen sie eine Scheibe ein und entriegelten die Motorhaube. Zu einem weiteren Vorgehen kam es nicht. Wohlmöglich fühlten sich die Täter gestört. Der Sachschaden beträgt 600 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Hilflose Person geborgen - Polizei ermittelt

Biedenkopf: Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen 42-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Fahrens unter Alkoholeinwirkung. Die Beamten entdeckten den mutmaßlichen Täter wenig später im Rahmen der Fahndung hilflos im Freien und bewahrten ihn wohl vor erheblichen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Der Verdächtige soll zunächst am Montagabend, 2.Januar in einer Wohnung in Biedenkopf einen gleichaltrigen Mann geschlagen haben. Wie berichtet wurde, setzte er sich danach alkoholisiert ans Steuer. Die Polizei fand das Fahrzeug und den mutmaßlichen Fahrer wenig später an einem Verbindungsweg nach Dexbach. Der 42-Jährige war eine Böschung heruntergerutscht und nicht mehr in der Lage, sich aus der misslichen Situation zu befreien. Letztendlich zogen die Ordnungshüter den in einem Dornengestrüpp liegenden Mann mit einem Abschleppseil heraus und bewahrten ihn so vor schlimmeren Folgen. Nach Angaben der eingesetzten Beamten hätte die hilflose Lage des Mannes in Verbindung mit der Witterung (Schneefall, -3 Grad) zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen können. Die Beamten veranlassten bei ihm eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Verdächtige bestreitet sämtliche Tatvorwürfe.

Mazda erheblich beschädigt

Marburg: Wahrscheinlich mit einer Drahtbürste beschädigten Unbekannte zwischen Samstag, 31. Dezember, 23 Uhr und Montag, 2. Januar, 6 Uhr den Lack eines Fahrzeuges im Rollwiesenweg. Der Schaden an dem Mazda beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

