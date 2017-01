POL-MR: Zeugen nach Brand gesucht;Reifen beschädigt;Einbruch in Freizeitbad;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Zeugen nach Brand gesucht

Marburg: Nach einem Balkonbrand in einem Hochhaus in der Ernst-Lemmer-Straße ermittelt die Kriminalpolizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Im Zusammenhang mit dem Geschehen am Sonntag, 1. Januar gegen 00.15 Uhr sucht die Polizei zwei wichtige Zeugen, die wie folgt beschrieben werden: Frau, bekleidet mit einem Sweatshirt, einer Kapuzenjacke mit Kuhmuster (weiß-schwarz gefleckt). An der Kapuze waren Ohren aufgenäht. Mann, der eine sogenannte "Franzosenmütze/Batschkapp" trug. Bekleidet war er zudem mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Hose. Die Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Reifen beschädigt

Stadtallendorf: Unbekannte schlitzten zwischen Sonntag, 1. Januar, 21 Uhr und Montag, 2. Januar, 10 Uhr an einem BMW zwei Reifen auf. Nach dem Vorfall in der Theodor-Heuss-Straße ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Einbruch in Freizeitbad

Gladenbach: Erneut verschafften sich Einbrecher zwischen Samstag, 31. Dezember, 9 Uhr und Montag, 2. Januar, 8.35 Uhr gewaltsam Zugang in das Freizeitbad in der Ferdinand-Köhler-Straße. Die Diebe erbeuteten Bargeld sowie ein iPad. Der reine Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

