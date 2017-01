POL-MR: Duo schlägt zu;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Duo schlägt zu

Kirchhain: In einer Gaststätte in der Straße "Am Bahnhof" schlugen zwei Unbekannte am Freitag, 30. Dezember auf einen 48-jährigen Mann ein, verletzten ihn im Gesicht und flüchteten anschließend sofort. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Zeugen den Vorfall gegen 22.50 Uhr in dem gut gefüllten Lokal beobachtet haben. Die mutmaßlichen Täter sind Deutsche, 185 bis 190 cm groß und haben dunkle Haare sowie eine athletische Figur. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

