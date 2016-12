POL-MR: Einbruch in Gartenhütte

Marburg-Biedenkopf (ots) - MARBURG - Einbruch in Gartenhütte

Zwischen 17 Uhr am Dienstag, 27 und 05.40 Uhr am Freitag, 30 Dezember gab es in der Kleingartenanlage in den Afföllerwiesen einen Einbruch in eine Gartenlaube im Lilienweg. Der Täter drang durch die eingetretene Tür ein und leerte eine Flasche Rotwein. Er verließ die Hütte und nahm ein Fernglas mit. Dem Gartenbesitzer entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell