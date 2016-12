POL-MR: Einbrüche in Lebensmittelgeschäft, Imbiss und Häuser; Brand durch Feuerwerkskörper; BMW verkratzt; Rollerdiebstahl

Marburg-Biedenkopf (ots) - OCKERSHAUSEN - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Die Kriminalpolizei Marburg bittet nach dem Einbruch in das Lebensmittelgeschäft in der Leopold-Lucas-Straße um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Vermutlich zwei Täter brachen in der Nacht zum Freitag, 30. Dezember, gegen 03.30 Uhr die Eingangstür auf. Sie stahlen aus dem Kassenbereich lose Zigarettenpackungen in noch nicht bekannter Stückzahl und flüchteten dann unerkannt. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

MÜNCHHAUSEN - Imbiss ausgeräumt

Beim Einbruch in einen Imbiss an der Marburger Straße richteten der oder die Täter einen Schaden von etwa 200 Euro an und stahlen Gegenstände im Gesamtwert von mindestens 1000 Euro. Der Einstieg erfolgte in der Nacht zum Donnerstag, 29. Dezember durch die aufgebrochene Tür. Aus dem Imbiss fehlen der Fernseher, Lebensmittel, Transportkisten und die komplette Registrierkasse. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen insbesondere in der Zeit zwischen 22.30 und 09 Uhr bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

WENKBACH - Gescheitert oder abgebrochen?

Aufgrund der Spuren an beiden Türen eines Einfamilienhauses in der Straße Am Hang steht ein versuchter Einbruch außer Frage. Ob der Täter nun an der Sicherheit der Türen oder aus anderen Gründen scheiterte, ist allerdings nicht bekannt. Der Versuch war in der Nacht zum Donnerstag, 29. Dezember, zwischen 00.30 und 08 Uhr. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder wem in Tatortnähe sonst etwas aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

NEUSTADT - Einbrecher scheitert an Haustür

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs in ein Einfamilienhaus in der Hindenburgstraße. Der Täter scheiterte an der Haustür, die den Hebelversuchen widerstand. Die Tat war zwischen 12 Uhr am Donnerstag, 22. und 10.30 Uhr am Donnerstag, 29. Dezember.

NEUSTADT - Brand durch Feuerwerkskörper

Überall wird dieser Tage vor dem Gebrauch verbotener Feuerwerkskörper gewarnt und auf die handhabungssichere Nutzung hingewiesen. Zum sachgerechten Gebrauch zählen u.a. die Beachtung der Altersgrenzen, die Nutzung in der erlaubten Zeit zum Jahreswechsel zwischen 18 und 06 Uhr, der "sichere" Stand, geeignete "Rampen" und vor allem auch ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Personen, Gebäuden und brennbaren Hindernissen. In der Hindenburgstraße waren Feuerwehr und Polizei am Donnerstag, 29. Dezember, gegen 15.40 Uhr im Einsatz, weil einige dieser Sicherheitsempfehlungen eben nicht beachtet wurden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Marburg! Noch unbekannte Kinder hatten Feuerwerkskörper unter einer Lebensbaumhecke und damit die Hecke angezündet. Der Brand führte sogar noch zu einem Schaden an einem in der Nähe abgestellten Auto, einem VW Transporter. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Hinweise die zur Identifizierung der Verursacher beitragen könnten, bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

MARBURG - BMW verkratzt

Auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Cappeler Straße verkratzte jemand einen weißen BMW und verursachte einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen dieser Sachbeschädigung, die sich am Donnerstag, 29. Dezember, zwischen 08 und 12.30 Uhr ereignete. Hinweise dazu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

MARBURG - Rollerdiebstahl

Am Donnerstag, 29. Dezember zeigte ein 24-jähriger Marburger den Diebstahl seines Motorrollers an. Die Tat war bereits zwischen Donnerstag, 01 und Samstag, 24. Dezember. Das schwarze Zweirad des Herstellers Yamaha stand vor einem Haus in der Straße Am Richtsberg in der Nähe der Bushaltestelle "Wittenberger Weg". Bislang tauchte das Gefährt noch nicht wieder auf. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

