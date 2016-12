POL-MR: KIRCHHAIN - Überfall auf Tankstelle (siehe Presseinfo es Führungs-und Lagedienstes des Polizeipräsidiums Mittelhessen "Raubüberfall auf Tankstelle in Kirchhain vom 30.Dezember; 00.13Uhr)

Marburg-Biedenkopf (ots) - KIRCHHAIN - Überfall auf Tankstelle (siehe Presseinfo es Führungs-und Lagedienstes des Polizeipräsidiums Mittelhessen "Raubüberfall auf Tankstelle in Kirchhain vom 30.Dezember; 00.13Uhr)

Zum Überfall auf die Total-Tankstelle in der Niederrheinischen Straße am Donnerstagabend, 29. Dezember, 19:35 Uhr, gibt es noch keine neuen Ermittlungsergebnisse. Hier nochmal die Beschreibung des nach wie flüchtigen Täters: ca. 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, auffallend schlanke Figur. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einem grauen Sweatshirt-Jacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen mit weißem Sohlenrand. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung dieses Mannes führen könnten? Wer hat einen Mann, auf den die Beschreibung zutrifft in Tatortnähe, eventuell in einem Fahrzeug bemerkt und kann Angaben zu diesem Fahrzeug machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort sowohl an Tattag oder auch in den Tagen davor gemacht? Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/4060.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell