POL-MR: Hund lief vors Auto -Besitzer gesucht!; Platte Reifen

Marburg-Biedenkopf (ots) - KIRCHHAIN - Hund lief vors Auto

Am frühen Mittwochmorgen (28. Dezember) gegen 06.25 Uhr lief in der Stettiner Straße ein Hund gegen einen schwarzen Audi A4. Das Tier lief nach der Kollision davon. Es handelte sich um einen hellen Hund, vermutlich ein Labrador oder Golden Retriever. Der genaue Unfallort war in Höhe des Hauses Stettiner Straße 35. Die Autofahrerin konnte dem Tier, das aus ihrer Sicht von rechts kam, nicht mehr ausweichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro an der Beifahrerseite. Die Frau hielt nach der Kollision sofort an und suchte ohne Erfolg nach dem Hund. Wer weiß, wem dieser Hund eventuell gehört? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

CÖLBE - Platte Reifen

Die Polizei ermittelt nach dem mutwilligen Plattstechen zweier Reifen eines Autos wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Der betroffene blaue VW Golf IV mit dem Marburger Kennzeichen parkte zur Tatzeit zwischen 20.15 Uhr am Dienstag, 27 und 10.20 Uhr am Mittwoch, 28.Dezember auf einer eingezeichneten Parkfläche auf dem Seitenstreifen/Gehweg in der Kasseler Straße in Höhe des Hauses Nr. 71. Der Täter stach in die beiden auf dem Gehweg stehenden Reifen des Autos und verursachte einen Schaden von mindestens 400 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell