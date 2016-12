POL-MR: Betrunken und ohne Führerschein; Alkohol und die Folgen; Marihuanageruch im Auto; 2 x Rollerdiebstahl; Was war da los? Zeugen gesucht!

Marburg-Biedenkopf (ots) - STADTALLENDORF - Betrunken und ohne Führerschein

Der 40-jährige Mann aus dem Ostkreis war schon am Mittwochmorgen, 28. Dezember, um 08 Uhr augenscheinlich erheblich alkoholisiert. Außerdem fuhr er mit seinem Auto durch die Stadt, obwohl er keinen Führerschein hat. Die Verweigerung des Alkotest bewahrte ihn dann aber nicht vor den weiteren Maßnahmen. Die Polizei Stadtallendorf zog ihn aus dem Verkehr und veranlasste eine Blutprobe.

WEHRDA - Rollerdiebstahl I. Bereits zwischen Samstag, 17 und Mittwoch, 21 Dezember kam es in der Mengelsgasse zum Diebstahl eines grauen Motorrollers des Herstellers Aprilia (Typ SR 50). Das ältere und nicht fahrbereite Zweirad stand gesichert durch das Lenkerschloss auf einem öffentlichen Parkplatz. Der Diebstahl erfolgte entweder durch Wegschieben oder durch Verladen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

STERZHAUSEN - Rollerdiebstahl II.

Die Polizei ermittelt noch in einem weiteren Fall wegen Rollerdiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise. Der 18-jährige Besitzer hatte seinen grauen Peugeot Speedfight Roller am Heiligen Abend, gegen 18 Uhr im Sandweg unter dem Carport beim Aussiedlerhof abgestellt und den Verlust dann am zweiten Weihnachtsfeiertag, gegen 09 Uhr festgestellt. Das Gefährt im Wert von 1800 Euro war abgedeckt und durch das Lenkerschloss gesichert. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

MARBURG - Alkohol und die Folgen

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen führte der erhebliche Alkoholgenuss einiger junge Männer zum einen zu Verletzungen anderer und zum anderen zu Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen. Am Freitagabend (23. Dezember) um kurz vor 22 Uhr begegneten sich im Barfüßertor zwei Männer im Eingang eines Mehrfamilienhauses. Das Aufeinandertreffen endete aus noch nicht feststehenden Gründen mit einer Schlägerei. Ein 26-Jähriger Marburger schlug und trat auf einen 33-Jährigen ein. Er versuchte dabei sogar, das bereits am Boden liegende Opfer die knapp 6 Meter hohe und steile Betontreppe hinunter zu treten, was Zeugen letztlich verhinderten. Der Alkotest des Mannes zeigte fast zwei Promille. Etwas über eine Stunde später, um kurz nach 23 Uhr musste die Polizei zu einer Schlägerei im Pilgrimstein. Vier zwischen 18 und 24 Jahre junge Männer aus dem Hinterland waren zum Feiern nach Marburg gekommen und wollten offenbar mit einem Taxi heim. Alle vier waren allerdings aufgrund des erheblichen Alkoholkonsums nicht mehr in der Lage, sich deutlich zu artikulieren und ein Fahrziel zu nennen. Es kam zur verbalen und dann körperlichen Auseinandersetzung, durch die der 31-jährigen Mietwagenfahrer zu Boden ging. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes griffen ein, eilten dem Opfer zur Hilfe und riefen die Polizei.

WALLAU - Marihuanageruch im Auto

Ein Auto + vier Insassen + starker Marihuanageruch = vier Anzeigen und ein Verbot der Weiterfahrt. Das ist das Ergebnis einer Kontrolle der Polizei Biedenkopf in der Nacht zum Mittwoch, 28. Dezember um 00.30 Uhr. Der mit den jungen Männern voll besetzte Pkw, fiel in der Mühlstraße in Wallau auf. Schon beim Herantreten ans Auto stieg der den Beamten bekannte Geruch von Marihuana stark in die Nase. Bei der intensiven Kontrolle hatten dann alle vier Männer einige Gramm des Betäubungsmittels bei sich. Die Polizei stellte alles sicher. Die beiden 19 und beiden 18 -Jährigen aus Biedenkopf müssen sich wegen des Erwerbs und Besitzes, der Fahrer zusätzlich wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Den Fahrer entließ die Polizei erst nach der veranlassten Blutprobe.

MARBURG - Was war da los? Zeugen gesucht!

Unter dem Strich stehen zunächst mal Ermittlungen wegen des angezeigten Diebstahls einer Jacke mit drinsteckender Geldbörse mit Bargeld und Scheckkarten. Die Tat ereignete sich nach Angaben des Opfers in der Nacht zum Mittwoch, 28. Dezember, gegen 01.55 Uhr an der Biegenstraße/Ecke Rudolphsplatz. Dort sei es zunächst zu einer Rangelei innerhalb von zwei Gruppen von insgesamt etwa zwölf Personen gekommen. Dann habe zufällig ein blauer Reisebus mit Aschaffenbruger Kennzeichen angehalten, aus dem "eine Horde von Personen sprang, sich an der Rangelei beteiligte und dann wieder in den Bus stieg". Der Bus fuhr Richtung Bundesstraße davon. Als die Polizei ankam, traf sie inklusive des Opfers auf nur noch vier junge Männer im Alter zwischen 23 und 26 Jahren. Alle waren unverletzt und deutlich alkoholisiert. Weitere Beteiligte meldeten sich nicht und eine Nachsuche blieb ohne Erfolg. Wer befand sich in der Nacht zum Mittwoch, gegen 01.55 Uhr noch im Bereich Biegenstraße/Rudolphsplatz (Cineplex) und kann etwas zu dem geschilderten Geschehen sagen? Gibt es weitere Zeugen der Rangelei? Wer hat den blauen Reisebus mit Aschaffenburger Kennzeichen in dieser Nacht noch gesehen und kann nähere Angaben dazu machen?

