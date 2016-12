POL-MR: Unfallfluchten - Zeugen gesucht und Hinweise erbeten!

Marburg-Biedenkopf (ots) - RAUSCHENBERG - Flucht zwischen Halsdorf und Rauschenberg

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 08 Uhr am Freitag, 23. Dezember, vermutlich aber am Abend zwischen 22 und 22.30 Uhr auf der Landstraße 3073 zwischen Halsdorf und Rauschenberg, genauer am dortigen Abzweig zur Landstraße 3071 nach Wolferode ereignete. Nach den Spuren kam das gesuchte Auto wahrscheinlich aus Halsdorf. Knapp 50 Meter vor der Einmündung nach Wolferode geriet der Pkw nach links von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und streifte und beschädigte dann vier Holzpfosten eines Zauns mit dreifach gespannten Elektrolitzen. Danach beschädigte das Auto noch zwei Schilder (Richtungswegweiser) auf der linken und zwei weitere auf der rechten Straßenseite bevor er dann in der Wiese landete. Die Reifenspuren auf der Weise führten dann weiter zur Straße (Verlängerung der Hauptstraße). Nach den ersten Ermittlungen sucht die Polizei einen vorne links deutlich beschädigten silbernen VW. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich zu melden. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise zu einem frisch unfallbeschädigten silbernen VW. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

MARBURG - Verletzte im Bus durch Bremsmanöver

Wie der Polizei erste jetzt bekannt wurde, kam es durch ein starkes Bremsmanöver zu mindestens zwei, wahrscheinlich aber drei verletzten Fahrgästen in einem Linienbus. Der Unfall war bereits am Dienstag, 03. November, gegen 13.20 Uhr in der Straße Am Krekel. Nach einer Aussage löste ein vorausfahrendes anderes Fahrzeug durch starkes Bremsen das Bremsmanöver des Busfahrers aus. Zwei ältere Damen und ein vielleicht knapp 10-jähriger Junge schleuderten nach vorne und erlitten Verletzungen. Eine der Damen, eine 80-jährige Frau brach sich das Handgelenk und fiel kurzfristig in Ohnmacht. Ein Rettungswagen transportierte sie von der nächsten Haltestelle in Niederweimar aus ins Krankenhaus. Dort stieg auch der etwa 10-jährige, bisher namentlich nicht bekannte Junge aus. Ob und in welchem Ausmaß der Junge tatsächlich verletzt wurde steht nicht fest. Die zweite 72-jährige Frau erlitt eine leichte Knieverletzung. Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Wer hat das bzw. die Bremsmanöver beobachtet? Gibt es weitere Verletzte, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben? Insbesondere bittet die Polizei die Eltern des eventuell verletzten 10-jährigen Jungen, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

CÖLBE/LAHNTAL - Im Begegnungsverkehr gestreift

Der Unfall im Begegnungsverkehr auf der Bundesstraße 62 zwischen Cölbe und Göttingen passierte am ersten Weihnachtsfeiertag, gegen 18.30 Uhr. Die Straße war nass und die Unfallstelle liegt in einer Kurve. Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug konnten die unverletzt gebliebenen Insassen des schwarzen Audi A 5 nicht geben. Der 33-jährige Audifahrer fuhr von Marburg nach Göttingen. Durch die Kollision im Begegnungsverkehr entstand an dem Audi ein sich über die Fahrerseite hinziehender Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos hielt nach dem Unfall nicht an. Der Wagen müsste ebenfalls linksseitig beschädigt sein. Keiner der beiden Insassen des Audis konnte aufgrund der plötzlich eintretenden Situation und den damit verbundenen Folgen nähere Angaben zu dem beteiligten Auto machen. Wer war am 25. Dezember, gegen 18.30 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Cölbe und Göttingen und hat den Unfall gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

MARBURG - Flucht nach Parkplatzrempler

Die Kollision mit dem blauen Nissan Micra war zumindest so stark, dass es das Auto in der Parklücke versetzte. Der Schaden an Tür und Kotflügel auf der Beifahrerseite beträgt mindestens 1500 Euro. Der Unfallverursacher müsste den Anstoß daher bemerkt haben. Der Unfall war am Sonntag, 25. Dezember, zwischen 17 und 20.35 Uhr auf dem Parkplatz des Georg-Gaßmann-Stadions in der Leopold-Lucas-Straße. Hinweise auf das verursachende Auto ergaben sich bislang nicht. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

