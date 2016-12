POL-MR: Einbrüche; 16-Jähriger randalierte; Alkoholisierter Mann mit Waffe; Alkoholisiert am Steuer; Kfz.-Delikte

Marburg-Biedenkopf (ots) - Einbrüche

MARBURG - Einbrecher im Theater

Bereits kurz vor Weihnachten, genauer am Mittwoch, 21. Dezember, kam es zwischen 20 und 23 Uhr zu einem Einbruch in das Theater im G-Werk in der Afföllerstraße. Außer Schlüsseln erbeutete der Täter allerdings nichts. Er hatte in einem Raum einen Blechschrank und einen Schlüsselkasten aufgebrochen. Zur Tatzeit weilte Publikum vor dem Theater. Eventuell fiel der Täter ja durch besondere Verhaltensweisen auf. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0, in Verbindung zu setzen.

CAPPEL - Hund schlug an

Am Donnerstag, 22. Dezember, um 12.35 Uhr; schlug in der Odenwaldstraße plötzlich ein Hund an. Grund für das Bellen könnte ein Einbruch in eine Wohnung in einem Reiheneckhaus gewesen sein. Der Täter hatte die Scheibe der Haustür eingeschlagen, dann aber vermutlich wegen des Hundes die Flucht angetreten, ohne in die Wohnung eingestiegen zu sein. Die Fahndung und intensive Nachbarschaftsbefragung brachte keine Täterhinweise. Die Kriminalpolizei Marburg ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

MARBURG - Haus durchsucht - Schmuck gestohlen

Beim Einbruch in ein Haus in der Dörfflerstraße erbeuteten der oder die Täter vermutlich Schmuck. Ob und wenn ja in welchem Wert etwas fehlt, steht allerdings noch nicht sicher fest. Die Tat in das in dieser Zeit unbewohnte Haus erfolgte zwischen Montag, 28. November und Samstag, 24. Dezember. Geschützt durch das mit Büschen und Sträuchern zugewucherte Grundstück gelang ein unbemerkter Einstieg mit vermutlich längerem Aufenthalt, denn nach den Spuren waren man in jedem Zimmer und öffnete alles was zu öffnen war. Schmuckkästchen lagen leer auf dem Boden, der Inhalt oder zumindest die Modeschmuckteile daraus lagen verstreut daneben. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen auch in diesem Fall bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - 16-Jähriger randalierte

Gleich mehrfach musste die Polizei am Heiligen Abend wegen eines 16-Jährigen in einen Stadtallendorfer Ortsteil. Letztendlich blieb der Polizei nur noch die Option der Einweisung ins Krankenhaus. Der Jugendliche hatte zunächst randaliert und ging dann mit einem Kerzenständer auf ein Familienmitglied los. Der Schlag konnte abgewehrt werden. Es gab zunächst keine Verletzten. Als die herbeigerufene Polizei wiederholt eintraf leistete der Junge Widerstand bei der zur Verhinderung weiterer Straftaten notwendigen Festnahme. Er schlug und trat um sich und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht und schlug einem Anderen die Brille herunter. Die Polizei übergab den unverletzt gebliebenen vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden Jugendlichen ärztlicher Obhut. Er muss sich demnächst wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Widerstands verantworten.

Biedenkopf - Alkoholisierter Mann mit Waffe

Am zweiten Weihnachtsfeiertag erforderte ein alkoholisierter Mann, der plötzlich mit einer Waffe in der Hand auftauchte, den Einsatz der Polizei. Der 56-jährige Deutsche kam der Streife sogar mit gezogener, im Dunkeln - es war etwa 20 Uhr - schwer erkennbarer Waffe entgegen. Obwohl der Mann auf Ansprechen nicht reagierte, selbst nichts sagte, also auch keine Drohungen oder ähnliches ausstieß, dabei aber trotzdem näher kam, reagierten die Beamten aus einer gesuchten Deckung heraus sehr besonnen. Sie suchten ständig das Gespräch mit dem Mann, erkannten dann, dass es sich wohl nicht um eine scharfe Schusswaffe handelt und nutzten einen günstigen Moment, um ihn zu überrumpeln und ihm die Waffe abzunehmen. Diese Waffe erwies sich als eine Spielzeugpistole. Der Alkotest des Mannes zeigte über 1,6 Promille. Aufgrund seines gezeigten Verhaltens und anschließend mehrfach wiederholter Äußerungen, blieb nur die Überstellung in ärztliche Obhut.

WEIMAR - Alkoholisiert am Steuer

Das alte Jahr endet für einen 26 Jahre jungen Mann ohne Führerschein. Die Polizei beschlagnahmte ihn. Nachdem der Alkotest mit 1,3 Promille positiv reagiert hatte. Die Polizei hatte den Mann in der Nacht zum Dienstag, 27. Dezember, in Weimar angehalten, kontrolliert und schließlich auch noch die notwendige Blutprobe veranlasst.

Kfz.-Delikte

KIRCHHAIN - 2000 Euro Schaden

Durch das Zerkratzen der gesamten linken Seite und der Motorhaube entstand an einem roten Honda mit Wiesbadener Kennzeichen ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Das Auto parkte zur Tatzeit zwischen 15 Uhr am Samstag, 24. und 09.30 Uhr am Dienstag, 27. Dezember im Drosselweg. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041 oder Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

MARBURG - Außenspiegel abgetreten

Am Montag, 26. Dezember, stellte ein 50-jähriger Mann seinen Golf IV um 10.30 Uhr im Parkhaus am Hauptbahnhof ab. Als er um 21.30 Uhr zurückkehrte war der linke 'Außenspiegel mutwillig abgetreten und hing völlig zerstört noch am Auto herunter. Der Schaden beträgt mindestens 400 Euro. Die Polizei geht von Sachbeschädigung und nicht von einem Unfall aus und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

MARBURG - Spiegel und Beifahrertür beschädigt

In der Zeit zwischen 19 Uhr am Sonntag und 14.45 Uhr am Montag, 26. Dezember entstand an einem schwarzen Dacia Logan ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Auf unbekannte Weise entstand eine Beule in der Beifahrertür, und das Glas des rechten Außenspiegels war herausgefallen und zersprungen. Das Auto parkte während der Zeit in der Friedrich-Ebert-Straße auf den Parkplätzen des Anwesens Nr. 86. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

