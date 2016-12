POL-MR: Wohnhausbrand;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Wohnhausbrand

Fronhausen-Hassenhausen: Bei einem Wohnhausbrand am Donnerstagnachmittag, 22. Dezember gegen 16 Uhr erlitt ein 31-jähriger Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik transportiert und stationär aufgenommen. Bei dem Feuer, das im Obergeschoss ausbrach, entstand nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von 100000 Euro. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht dem Gebäude in der Zwester-Ohm-Straße. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Nach ersten Untersuchungen der Brandermittler der Kripo Marburg kommt fahrlässiges Handeln oder ein technischer Defekt als Ursache des Feuers in Betracht. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

