POL-MR: Autoscheibe eingeschlagen; Fahrzeug-Halter im Visier eines Randalierers;Unfallflucht vor Lidl;Wohnmobil aufgebrochen;Kombi angefahren;Unfallflucht auf Parkplatz;Lack zerkratzt;

Marburg: Eine im Handschuhfach abgelegte Geldbörse samt Inhalt sowie zwei im Innenraum deponierte Handtaschen erbeutete ein Unbekannter am Dienstag, 20. Dezember zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Straße "Oberer Rotenberg". Der Dieb schlug die Seitenscheibe eines VW Golf ein und griff zu. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060.

Fahrzeug-Halter im Visier eines Randalierers

Ebsdorfergrund-Heskem: Gleich zwei Mal geriet ein Autobesitzer im Hofackerweg in das Visier eines Randalierers. Der Unbekannte zerkratzte in der Nacht zum Dienstag, 13. Dezember sowie am Mittwoch, 21. Dezember, zwischen 15 und 18.30 Uhr den Lack eines VW Beetle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfallflucht vor Lidl

Marburg: Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Marburger Straße fuhr ein Unbekannter am Montag, 19. Dezember, zwischen 18 und 19 Uhr hinten links gegen einen VW Jetta. Der Schaden beträgt 1800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Wohnmobil aufgebrochen

Marburg: In der Molkereistraße brachen Unbekannte zwischen Montag, 19. Dezember, 7.30 Uhr und Dienstag, 20. Dezember, 9 Uhr ein Wohnmobil auf. Die Diebe erbeuteten Werkzeuge und Camping-Lampen im Gesamtwert von 100 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kombi angefahren

Marburg: Bereits zwischen Mittwoch, 7. Dezember, 22 Uhr und Donnerstag, 8. Dezember, 7 Uhr beschädigte eine Autofahrer beim Vorbeifahren einen geparkten Daimler Kombi hinten links. Bei dem Unfall im Oberweg, Ecke Hedgesberg entstand ein Schaden von 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Unfallflucht auf Parkplatz

Wetter: Einen Schaden von 1000 Euro hinterließ ein Autofahrer zwischen Samstag, 10. Dezember, 12.30 Uhr und Freitag, 16. Dezember, 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Auf dem Höhlchen". Der Unbekannte fuhr hinten rechts gegen einen schwarzen Mazda und kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Lack zerkratzt

Cölbe: Immer wieder muss die Polizei über mutwillige Beschädigungen berichten. Zwischen Sonntag, 18. Dezember und Dienstag, 20. Dezember traf es den Besitzer eines weißen Ford Kuga. Randalierer zerkratzen den Lack des in der Feldstraße geparkten Wagens und hinterließen einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kradfahrer leicht verletzt - Autofahrer fährt weg

Kirchhain: Nach einem Vorfall am Mittwoch, 21. Dezember ermittelt die Polizei wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht in diesem Zusammenhang nach dem mutmaßlichen Verursacher, der mit einem schwarzen Pkw Kombi unterwegs war. Ein junger Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 17-Jährige war mit seiner Yamaha um 10.50 Uhr in der Erlenstraße in Fahrtrichtung Saalfeldstraße unterwegs. Wie berichtet wurde, fuhr ein am rechten Straßenrand stehender Pkw unvermittelt an und zwang so den Kradfahrer zu einer Vollbremsung auf dem feuchten Asphalt. Der Jugendliche stürzte zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den Vorfall und bog nach rechts in die Lindenstraße ab. An dem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von 1000 Euro. Hinweise zu dem Auto sowie dem Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Seniorin bestohlen

Steffenberg-Niedereisenhausen: Irgendwo am Kaufpark schlug ein Taschendieb am Mittwoch, 21. Dezember, zwischen 11.55 und 12.30 Uhr zu und erbeutete bei einer Seniorin einen vierstelligen Geldbetrag. Die 77-Jährige war in mehreren Geschäften unterwegs und bemerkte den Diebstahl erst später. Ihr Geld hatte die ältere Frau in einer verschlossenen Handtasche deponiert. Der Unbekannte öffnete geschickt und unbemerkt den Reißverschluss und griff sich den Briefumschlag samt Bargeld. Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421- 4060.

