POL-FB: Wer hat Teddy geklaut? Teddy und Roller suchen nach Fund in Bad Vilbel ihren Eigentümer

Friedberg (ots) - Bad Vilbel: Ein Motorroller und ein Teddy, die in Bad Vilbel Ende September gefunden wurden, suchen ihren Eigentümer.

Am Freitagabend (22. September), gegen 21.30 Uhr, hörte ein in der Gießener Straße in Bad Vilbel wohnender Junge ein ungewöhnliches Geräusch. Beim Blick aus dem Fenster konnte er zwei dunkel gekleidete schlanke Männer sehen, die an einem Roller hantierten. Später berichtete er seinen Eltern davon, die feststellten, dass der Roller von den Männern zurückgelassen wurde.

Die Polizei konnte einen blauen Piaggio Gilera Motorroller vorfinden, an dem das Versicherungskennzeichen 895 DPR aus dem Jahr 1987 angebracht waren. Der Roller weist eindeutige Aufbruchspuren an der Frontverkleidung auf. Vermutlich entwendeten Diebe das Zweirad, konnten es jedoch nicht wie beabsichtigt kurzschließen.

Die Ermittlungen zu den Tätern und dem ursprünglichen Eigentümer verliefen bislang ohne Erfolg. Die Polizei hofft nun, dass ein kleines Accessoire, welches im Helmfach des Rollers aufgefunden werden könnte, zu dem Eigentümer und den möglichen Dieben führen kann: Ein Teddy.

Wer kann Hinweise auf den Eigentümer von Teddy und dem Roller machen?

Wer hat in diesem Zusammenhang am 22. September verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, entgegen.

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell