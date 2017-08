POL-FB: Brand im Heegweg ++ Brutaler Angriff mit Gürtel ++ Verkehrsunfallfluchten ++ u.a.

Friedberg (ots) - Pressemeldungen 09.08.2017

Fenster und Fassade des Gymnasiums mit Farbe beschmiert

Nidda: Bereits zwischen dem 17. und 24. Juli beschmierten bislang unbekannte Täter die Wände und mehrere Fenster des Gymnasiums in der Gymnasiumstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen

Gedern: Eine Gartenhütte im Kirchbrächter Weg in Ober Seemen wurde in der Zeit von 2. August bis Dienstag 16 Uhr aufgebrochen. Die Täter erbeuteten ein Stromaggregat, Gartenwerkzeuge und einen Bezinkanister im Wert von etwa 630 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Einbrecher erbeuten Laptop und Bargeld aus Musikschule

Büdingen: Ein Laptop und Bargeld im Wert von insgesamt etwa 800 Euro entwendeten Einbrecher aus einer Musikschule in der Obergasse. Die Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude und hebelten dort Schränke und Behältnisse auf, wobei sie einen Sachschaden von etwa 500 Euro anrichteten. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Einbrecher scheiterten an Haustür

Friedberg: Einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro richteten Einbrecher in der Katharina-Schackey-Straße an, als sie versuchten die Haustür des Einfamilienhauses aufzuhebeln, aber daran scheiterten. Die Tat muss im Zeitraum 2. August bis Montag 19 Uhr begangen worden sein. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Motorrad gestohlen

Bad Vilbel: Nachdem ein 47-Jähriger aus Bad Nauheim sein Motorrad am Dienstag gegen 21.30 Uhr auf einem Parkstreifen in der Frankfurter Straße geparkt hatte, musste er gegen 23.40 Uhr feststellen, dass es dort nicht mehr stand. Unbekannte hatten den rot-schwarzen Yamaha Chopper im Wert von etwa 4000 Euro trotz Diebstahlsicherung entwendet. Zeugen können sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101-5460-0 in Verbindung setzen.

Mofa gestohlen

Bad Vilbel: Ein 36-jähriger aus Bad Vilbel stellte am Montag gegen 22 Uhr sein Mofa im Berkersheimer Weg ab. Als er folgenden Morgen gegen 8 Uhr zum Parkplatz zurück kam musste er feststellen, dass das Fahrzeug entwendet wurde. Es handelt sich um ein schwarz-blaues Mofa der Marke AMG Motors im Wert von etwa 100 Euro. Hinweise auf Täter oder den Verbleib des Fahrzeuges nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Anhänger entwendet

Karben: Einen einachsigen Anhänger im Wert von etwa 2000 Euro entwendeten Unbekannte in der Zeit von 4. August bis zum Dienstag gegen 8 Uhr in der Industriestraße in Klein-Karben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101-5460-0 in Verbindung zu setzen.

Beim Saubermachen bestohlen

Karben: Ein unbekannter Dieb nutzte am Dienstag zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr dreist die Gunst der Stunde: Während eine Anwohnerin der Gothestraße in Klein-Karben vor ihrem Haus mit Reinigungsarbeiten beschäftigt war, entwendete er aus der unverschlossenen Garage deren blaues Damenrad. Das Fahrrad der Marke Bianchi "Seven Days" hat einen Wert von etwa 520 Euro. Hinweise auf Dieb oder Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Feuerwehr löscht im Heegweg

Ranstadt: Gegen 22.30 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei am Dienstag die Meldung über einen Brand im Heegweg ein. Die Rettungskräfte stellten vor Ort fest, dass eine hölzerne Bank am Haus in Flammen stand. Brandgase waren in die Wohnung gelangt und hatten die Bewohner so auf das Feuer aufmerksam gemacht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da zum jetzigen Zeitpunkt von Brandstiftung ausgegangen werden muss. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Mann schlägt mit Gürtel zu - Zwei Männer müssen ins Krankenhaus

Bad Nauheim: Nachdem ein Mann am Montag gegen 14.45 Uhr zunächst Gäste eines Grillrestaurants in der Reinhardstraße bedroht hatte, ging er mit seinem Gürtel auf den Besitzer los und schlug ihn. Er verletzte ihn bei dieser aggressiven Attacke erheblich und auch der zu Hilfe eilende Kollege wurde mit Schlägen der Gürtelschnalle traktiert. Beide mussten zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Täter flüchtete in Richtung Kurstraße. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 33-Jährigen amtsbekannten Bad Nauheimer.

Verkehrsunfälle und -fluchten

Büdingen: Nachdem sein Fahrzeug in der Frankfurter Straße in Büches mit einem mobilen Straßenschild "geänderte Verkehrsführung" kollidierte und die Wucht des Aufpralls dies gegen eine Grundstücksmauer schleuderte, entfernte sich der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall geschah zwischen Sonntag 21.30 Uhr und Montag 16.30 Uhr. An der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Gedern: Bereits am 4. August gegen 19.40 Uhr hatte sich der Fahrer eines LKW in der Lauterbacher Straße in der dortigen Baustelle festgefahren. Vermutlich beim Versuch sich rückwärts aus der engen Baustelle zu befreien, stieß er mit seinem Fahrzeug ggen eine Hauswand in der Schlossstraße, verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte Hausbesitzer selbst bemerkte den Vorfall und konnte sich das Kennzeichen notieren. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Gedern: Einen Unfall beim Ausparken vor einem Cafe in der Frankfurter Straße bemerkte ein aufmerksamer Zeuge am Dienstag gegen 9.30 Uhr. Als der Verursacher davon fuhr, ohne sich um den Schaden am grauen Polo zu kümmern notierte er das Kennzeichen und informierte die Polizei. Diese kontaktierte den 86-jährigen Fahrzeughalter, der einräumte den Zusammenstoß bemerkt zu haben. Einen Schaden am angefahrenen Auto habe er jedoch nicht festgestellt. Bei einer Inaugenscheinnahme seines Fahrzeuges wurde ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro vorgefunden. Gegen den Senior wird nun wegen Fahrerflucht ermittelt.

Bad Vilbel: Ein am Fahrbahnrand des Höhenweges geparter Ford Ka wurde in der Zeit vom 1. August bis Dienstag 12.30 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Es entstand eine Delle im Kotflügel vorne links und ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

