POL-FB: Dachstuhlbrand in der Gebrüder-Lang-Straße

Friedberg (ots) - Dachstuhlbrand

Friedberg: "Der Dachstuhl steht lichterloh in Flammen" war die Mitteilung bezüglich eines Brandes am Dienstag gegen 14.20 Uhr in der Gebrüder-Lang-Straße. Die Polizei sperrte den Brandort weiträumig ab und die Feuerwehr und hatte das Feuer um 15 Uhr gelöscht. Bis auf eine Frau, die einen Schock erlitt gab es glücklicherweise keine Verletzten. Warum der Brand ausbrach und wie hoch der Schaden ist kann bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell