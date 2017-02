POL-FB: Zeugen für Fahrweise eines BMW am Donnerstag gesucht ++ Geschwindigkeitskontrollen bei Bad Vilbel ++ Zusammenstöße beim Überholen bei Hirzenhain und Niddatal ++ u.a.

Friedberg (ots) - Kinder fallen im Bus - Hinweise zu BMW-Fahrer erbeten

Reichelsheim / Florstadt / Friedberg: Mit dem Bus auf dem Weg in eine Schule nach Florstadt befanden sich Schülerinnen und Schüler am gestrigen Donnerstagmorgen, als der Busfahrer auf der Landstraße 3187 zwischen Dorn-Assenheim und dem Florstädter Kreuz scharf bremsen musste. Der Grund: Aus dem Verbindungsweg ("legaler" Feldweg) zwischen Nieder-Florstadt und der Landstraße fuhr ein BMW direkt vor dem Bus auf die Landstraße. Nur durch eine starke Bremsung konnte der Busfahrer nach eigenen Angaben einen Zusammenstoß mit dem BMW verhindern.

Im Bus fielen dabei vier Kinder hin, mindestens ein Junge verletzte sich bei dem Sturz leicht und musste später von einem Arzt untersucht werden. Der Fahrer des dunkeln 3er BMW fuhr ohne Anzuhalten in Richtung Bauernheim davon und steht damit im Verdacht eine Verkehrsunfallflucht begangen zu haben.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben inzwischen, dass der BMW-Fahrer mit hohen Geschwindigkeiten von Bauernheim weiter nach Dorheim und von dort auf die Bundesstraße 455 nach Friedberg fuhr. Bei der Auffahrt auf die Bundesstraße soll er eine rote Ampel missachtet haben.

Zwischen 07.30 und 08 Uhr ereigneten sich diese Vorfälle, zu denen die Polizei nun Zeugen sucht.

Als der Bus auf der Landstraße zwischen Dorn-Assenheim und dem Florstädter Kreuz abbremsen musste, befand sich hinter diesem eine ganze Schlange von Fahrzeugen. Welcher der Fahrer kann Hinweise zu dem Bremsmanöver des Busses und dem vermutlichen Vorfahrtsverstoß des BMW-Fahrers machen?

Wer kann Hinweise auf die Fahrweise und mögliche begangene Verkehrsverstöße des Fahrers des dunklen 3er BMW im weiteren Verlauf zwischen Bauernheim und Friedberg geben?

Kabelrollen gestohlen

Bad Nauheim: Am Erlensteg in Nieder-Mörlen stand der blaue VW-Kleintransporter einer Handwerkerfirma, aus dem Diebe in der vergangenen Nacht unter anderem zwei Kabelrollen mitgehen ließen. Zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und 07.30 Uhr am heutigen Morgen entstand dabei ein Schaden von etwa 400 Euro. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0

Hyundai gestohlen

Bad Vilbel: Im Milanweg entwendeten Diebe in der vergangenen Nacht, zwischen 18.30 und 05.20 Uhr, einen grauen Hyundai im Wert von etwa 15.000 Euro. Hinweise auf den Verbleib des PKW erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Geschwindigkeitskontrollen

Bad Vilbel: "Die fest installierten Geschwindigkeitsmessanlagen kennen sie alle und fahren dort langsam? Gut. Aber hoffentlich fahren sie überall nur so schnell, wie es angebracht und erlaubt ist." Um die Einhaltung der Geschwindigkeiten zu überprüfen kontrolliert die Polizei regelmäßig an unterschiedlichen Stellen mit Lasermessgeräten. Am gestrigen Donnerstagnachmittag hatten die Beamten beispielsweise in Bad Vilbel die Verkehrsteilnehmer ganz genau im Blick. Auf der Landstraße 3008, an der sogenannten Krebsschere, überprüften sie die Einhaltung der dort erlaubten 60 km/h. Dabei stoppten sie zwischen 14.40 und 16 Uhr insgesamt 25 Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an diese Geschwindigkeitsbeschränkung gehalten hatten. Der traurige Spitzenreiter unter ihnen brachte es abzüglich der Toleranz auf 93 km /h. Ein Bußgeld von 120 Euro und ein Punkt in Flensburg werden die Folge sein. Den Fahrer erwartet in den nächsten Tagen entsprechende Post von der Bußgeldstelle. Insgesamt vier der angehaltenen Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen, alle weitere kamen mit einem Verwarnungsgeld davon.

Brandentstehung noch unklar

Büdingen: In einem Nebenraum eines Friseursalons im 1. Obergeschoss eines Geschäftshauses in der Düdelsheimer Straße entwickelte sich am Donnerstagabend ein Brand, welcher gegen 19.40 Uhr bemerkt wurde, als sich niemand mehr in dem Salon befand. Die Feuerwehr konnte eine Ausdehnung des Brandes auf das Haus verhindern, so dass lediglich in einem Raum ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstand. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

VW angefahren

Butzbach: An der Fahrerseite eines roten VW Golf verursachte ein Unbekannter in der Nacht zum gestrigen Donnerstag einen Schaden von etwa 2500 Euro. Dieser entstand zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 08.30 Uhr am Donnerstagmorgen in der Weiherstraße in Griedel, wo der PKW am Fahrbahnrand abgestellt war. Da der Unfallverursacher flüchtete, ermittelt nun die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0, und bittet um Hinweise.

Zusammenstoß

Hirzenhain: Von der "Straße nach Gedern" kommend nach rechts auf die Landstraße 3185 in Richtung Bundesstraß 275 bog eine 24-jährige Hirzenhainerin am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, mit ihrem Ford ein. Dabei stieß sie mit dem Renault eines entgegenkommenden 48-Jährigen aus Nidda zusammen. Dieser befand sich mit seinem PKW auf dem Fahrstreifen der Hirzenhainerin, da er gerade einen anderen PKW überholte. Es entstand ein Schaden von etwa 1400 Euro an den Fahrzeugen, die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Beim Überholen zusammengestoßen

Niddatal: Zwei PKW stießen am Donnerstagabend, gegen 22.10 Uhr, auf der Burg-Gräfenröder Straße zusammen. Ein 23-jähriger Friedberger überholte von Burg-Gräfenrode in Richtung Ilbenstadt fahrend mit seinem Fiat den PKW eines Vordermannes. Dabei stieß er mit dem Audi eines 36-jährigen Niddatalers zusammen, der -davor fahrend- gerade im Begriff war von der Landstraße nach links in die Gronauer Straße abzubiegen. Fiat und Audi wurden dabei erheblich beschädigt. Eine 26-jährige Niddatalerin, die als Beifahrerin im Audi saß, verletzte sich leicht.

Bei Ausweichmanöver im Graben gelandet

Ober-Mörlen: Die Landstraße 3056 von Langenhain-Ziegenberg nach Fauerbach befuhr eine 27-jährige Niddatalerin am Donnerstagabend mit ihrem Opel Astra. Dabei kam ihr nach eigenen Angaben gegen 22.25 Uhr ein PKW in Schlangenlinien entgegen, dem sie auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beim Ausweichen kam die Niddatalerin mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab, der im Straßengraben zum Stehen kam. Dabei entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro an dem Opel. Der entgegenkommende Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Langenhain-Ziegenberg. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0.

Vier Personen bei Unfall verletzt

Ranstadt: Bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße verletzten sich gegen 23.25 Uhr am Donnerstagabend vier Fahrzeuginsassen leicht. Eine 18-jährige Friedbergerin befuhr mit ihrem VW die Ortsdurchfahrt von Ranstadt in Richtung Bundesstraße 275. In einer leichten Rechtskurve im Bereich einer Tankstelle kam sie aus noch unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Nissan eines 53-Jährigen aus Nidda zusammen. Fahrer und Beifahrer im Nissan, sowie Fahrerin und Beifahrer im VW verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die PKW mussten mit einem Schaden von etwa 20.000 Euro abgeschleppt werden.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell