POL-FB: Einbrecher schlagen gleich zweimal zu und stehlen Zigaretten - Pohlheim-Garbenteich und Altenstadt-Lindheim - Zeugen gesucht

Friedberg (ots) - Altenstadt/Pohlheim: In der vergangenen Nacht kam es in Mittelhessen zu zwei sogenannten Blitz-Einbrüchen, bei denen die Täter aus Supermärkten Zigaretten entwendeten. Der Name dieser Einbrüche erklärt bereits, warum sie so genannt werden: Die Täter begehen die Taten in Windeseile und sind genauso schnell verschwunden, wie sie kamen. Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten der vergangenen Nacht in Mittelhessen in einem Zusammenhang stehen könnten.

In Altenstadt-Lindheim schlugen die Einbrecher gegen 23.40 Uhr am Donnerstagabend die Scheibe der Zugangstür eines Lebensmitteldiscounters ein. Im Marktinneren öffneten sie gewaltsam die Zigarettenauslage im Kassenbereich, packten die Päckchen und Stangen ein und machten sich durch die geöffnete Haupteingangstür wieder davon. Auf den Aufnahmen der Videoüberwachungskameras sind zwei Täter im Inneren des Marktes zu erkennen. Vermutlich handelt es sich um Männer, beide mit dunklen Sturmhauben maskiert, um ihr Gesicht zu verbergen. Wieviel Beute sie machen konnten ist noch unklar. Sicher richteten sie jedoch einen Schaden von mehreren tausend Euro an.

Nur etwa eine halbe Stunde später, gegen 00.10 Uhr am Freitagmorgen, sind es Einbrecher im Alter Weg in Pohlheim-Garbenteich, die die Scheibe der Eingangstür eines Getränkemarktes einschlagen. Gewaltsam öffnen auch sie die Aufbewahrungsbehälter der Tabakwaren im Kassenbereich. Sie entnehmen Zigarettenschachteln diverser Marken, packen sie ein und verlassen den Markt wieder. Auch hier hinterlassen sie einen Schaden von mehreren tausend Euro, wobei der Wert der Beute noch nicht genau beziffert werden kann. Beide Täter können aufgrund der Videoüberwachung mit Sturmhauben maskiert erkannt werden.

Es ist davon auszugehen, dass in beiden Fällen die Täter in einen PKW stiegen, welches in der Nähe der Märkte abgestellt war. Möglicherweise wartete in diesem Fahrzeug ein Komplize auf sie.

Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, und die Kriminalpolizei in Gießen, Tel. 0641-7006-2555, bitten in beiden Fällen um Hinweise.

Wer konnte einen PKW in diesem Zusammenhang wahrnehmen?

Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Jeder noch so kleine Hinweis kann ein wichtiges Puzzleteil des Ganzen darstellen und ist damit für die Ermittler von Interesse.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell