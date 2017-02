POL-FB: Bogenschützen in Bad Vilbel bestohlen ++ Fußgänger in Karben übersehen ++ Tür von Metzgerei in Nidda beschädigt

Friedberg (ots) - Bogenschützen bestohlen

Bad Vilbel: Zu einem Container auf dem Vereinsgelände eines Bogensportclubs im Aueweg in Gronau verschaffte sich ein Dieb zwischen Mitte Januar und dem heutigen Donnerstag gewaltsam Zutritt. Der Eindringling ließ eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher mitgehen. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Fußgänger übersehen

Karben: Beim Abbiegen von der Straße "Am Breul" nach links in die Bahnhofstraße bog eine 62-jährige Frankfurterin am heutigen Morgen, gegen 08 Uhr, mit ihrem VW ab. Dabei übersah sie an der mit Ampeln geregelten Kreuzung vermutlich einen 82-jährigen Karbener, der die Bahnhofstaße überquerte. Für beide Verkehrsteilnehmer zeigte die Ampel grün, für die VW-Fahrerin ergänzt mit einem gelben Warnlicht aufgrund des Fußgängerübergangs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger, wobei dieser leicht verletzt wurde.

Tür beschädigt

Nidda: Die Tür einer Metzgerei in der Bahnhofstraße beschädigte ein Unbekannter in der vergangenen Nacht. Zwischen 18.30 Uhr am Mittwoch und 06.16 Uhr am heutigen Donnerstag trat der Täter vermutlich gegen die Tür, an welcher dadurch ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Hinweise.

