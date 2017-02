POL-FB: Sperranhänger auf der Autobahn übersehen ++ Einbrecher in Rosbach verschreckt ++ Zwei Verletzte nach Unfall in Ober-Mörlen ++ Ermittlungen Brand Ortenberg abgeschlossen ++ u.a.

Friedberg (ots) - Sperranhänger übersehen - hoher Schaden

Autobahn 5: In der Nacht zum heutigen Donnerstag, gegen 00.50 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger aus dem Ortenaukreis mit einem LKW die Autobahn 5 in Richtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Ober-Mörlen war der rechte von drei Fahrstreifen aufgrund einer Baustelle mit einem roten X gesperrt. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah der LKW-Fahrer diese Sperrung, fuhr weiter auf dem Fahrstreifen und stieß mit einem dort aufgestellten Sperranhänger der Baufirma zusammen. An Sperranhänger und LKW entstand ein erheblicher Sachschaden, auch am Renault eines vorbeifahrenden Marburgers kam es zu Beschädigungen, da Trümmerteile durch die Luft flogen und den PKW trafen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 160.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bulls gestohlen

Bad Vilbel: An einer Schule in der Saalburgstraße stellte ein Schüler am Mittwoch sein schwarzes Bulls Sharptail Street 3 Disc 29 - Mountainbike ab. Zwischen 07.45 und 13.15 Uhr entwendet ein unbekannter das an einem Fahrradständer angeschlossene Rad im Wert von über 500 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Geparkter LKW beschädigt

Büdingen: Irgendwann zwischen 14 Uhr am Dienstag und 04.45 Uhr am Mittwoch stieß ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Orleshäuser Straße gegen den - dort auf einem Parkplatz an der Straße - abgestellten LKW einer Fleischerei. Dabei entstand ein Schaden von 5000 Euro am Führerhaus des LKW. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

Verdächtiger kontrolliert

Friedberg: Eine Anwohnerin beobachtete am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, wie ein Mann in der Breslauer Straße die geparkten Fahrzeuge entlang ging und überprüfte, ob diese geöffnet waren. Die Polizei konnte den 28-jährigen Wohnsitzlosen kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung antreffen und überprüfen. Vermeintliches Diebesgut fand sich bei ihm nicht, so dass bislang von einem versuchten Diebstahl aus PKW auszugehen ist. Mögliche Geschädigte eines Diebstahls dieser Art vom gestrigen Abend melden sich bitte bei der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Betrunken im Graben gelandet

Florstadt: Von Florstadt kommend befuhr ein 67-jähriger Niddataler in der vergangenen Nacht, gegen 01.20 Uhr, die Landstraße 3189 in Richtung Niddatal. Am Stammheimer Kreuz kam der Fahrer eines Ford nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Ursächlich dafür könnte ein vorangegangener Alkoholkonsum gewesen sein. Ein Atemalkoholtest zeigte über 1,3 Promille an. Der Fahrer blieb unverletzt, musste aber mit zur Blutentnahme. Sein PKW wurde abgeschleppt, sein Führerschein sichergestellt.

Nicht zum Fahren geeignet

Niddatal: Alkoholeinfluss und ohne Führerschein - es waren zwei Gründe, warum ein 58-jähriger Niddataler am Mittwochabend seinen PKW besser stehen gelassen hätte. Als die Polizei ihn gegen 21.45 Uhr in Bönstadt kontrollierte, musste er anschließend mit zur Dienststelle, um dort einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchzuführen.

Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Ober-Mörlen: Es war gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend, als ein 68-jähriger Ober-Mörler mit seinem BMW die Straße Zur Gickelsburg befuhr und von dort nach links in die Straße Auf der Gickelsburg abbiegen wollte. Womöglich aufgrund eines gesundheitlichen Problems fuhr er mit seinem PKW jedoch geradeaus. Der PKW prallte zunächst gegen eine Grundstücksmauer, wurde von dieser auf einen Fußweg abgewiesen, auf welchem der PKW noch etwa 20 Meter weiterfuhr, bis er durch ein mittig des Fußweges einbetoniertes Treppengeländer und einen Laternenmast gestoppt wurde. Der Fahrer verletzt sich bei dem Unfall schwer, die 63-jährige Beifahrerin leicht. Die Feuerwehr musste zur Bergung der Fahrzeuginsassen hinzugezogen werden. Beide kamen zur Versorgung und Behandlung ins Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 65.000 Euro.

Ermittlungen zum Brand abgeschlossen

Ortenberg: Einen Brand in der Altstadt von Ortenberg musste die Feuerwehr am Dienstag löschen. Gegen 11 Uhr bemerkte ein Passant den Rauchmelder und verständigte die Rettungsleitstelle. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell eindämmen, der in einem Zimmer im Hausinneren ausgebrochen war. Die Ermittlungen der Polizei ergaben inzwischen, dass sowohl ein technischer Defekt, als auch eine Brandlegung von außen ausgeschlossen werden können. Es ist von einer Fahrlässigkeit auszugehen, die zum Brand führte. Die ersten Schätzungen zum Brandschaden können auf etwa 20.000 Euro nach unten korrigiert werden.

Einbrecher beobachtet

Rosbach: Der Inhaber einer Gaststätte in der Holzhäuser Straße beobachtete gegen 01.25 Uhr am heutigen frühen Donnerstagmorgen einen Mann, der sich mit einer Säge an einem Gaststättenfenster zu schaffen machte. Als er den Mann ansprach, flüchtete dieser sofort in Richtung Parkstraße. Beschrieben wird er als 30 bis 40 Jahre alt, 1.70 bis. 1.80m groß, kräftig und mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Er trug eine blaue Jacke, helle Turnschuhe und eine schwarze Mütze. Vermutlich wollte er in die Gaststätte einbrechen, was ihm durch die schnelle Entdeckung nicht gelang. Im Zusammenhang mit dieser Tat könnte der Diebstahl eines Fahrrades in der Stürzelheimer Straße stehen. Gegen 02 Uhr beobachteten Anwohner, wie ein Mann mit blauen Jacke ein silberfarbenes Herren-Trekkingrad aus einer Garage entwendete und damit davon fuhr. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung weiterer verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell