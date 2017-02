POL-FB: Brand in Wohnung in Södel ++ Mutmaßlicher Dieb in Bad Nauheim gesucht ++ Zeugenhinweise nach Unfall in Rosbach erbeten ++ u.a.

Friedberg (ots) - Hebelspuren an der Tür

Bad Nauheim: In eine Wohnung in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Langsdorffstraße versuchte ein Einbrecher am heutigen Mittag einzudringen. Zwischen 11 und 11.40 Uhr muss der Täter am Werk gewesen sein, der Hebelspuren an der Wohnungseingangstür zurückließ. Diese zu öffnen gelang dem Täter nicht. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Mountainbike mit gelben Streben - Wer kann Hinweise auf möglichen Dieb geben?

Bad Nauheim: Wie bereits berichtet machte sich am Sonntag, 08. Januar, gegen 06.20 Uhr, ein Unbekannter im Umkleideraum einer Klinik in der Zandersstraße zu schaffen. Der Mann wurde von einer Mitarbeiterin ertappt, gab sich als Praktikant aus und verließ danach die Klinik. Als 20 bis 25 Jahre alt, mit Dreitagebart, kurzen dunklen lockigen Haaren und grünem Parka beschrieb die Mitarbeiterin den vermeintlichen Dieb, der in diesem Fall keine Beute machen konnte.

Ebenfalls an diesem Sonntag kam es zum Diebstahl von zwei Fahrzeugschlüsseln aus der Umkleidekabine einer Schulsporthalle am Solebrunnen. Der Täter durchsuchte die auf einem Parkplatz Am Gradierwerk abgestellten Fahrzeuge, konnte aber nur etwas Münzgeld entwenden.

Die Ermittlungen zum Diebstahl aus der Sporthalle ergaben inzwischen, dass dort gegen 16 Uhr an diesem Sonntag ein junger Mann auffiel, dessen Beschreibung Ähnlichkeiten zu dem in der Umkleide der Klinik ertappten Mann aufweist.

Er wir als etwa 20 Jahre alt, 1.75 bis 1.80m groß, mit kurzen schwarzen kräuseligen Haaren und unrasiert beschrieben. Nach Zeugenaussagen soll er ausländische Wurzeln haben und fließend Deutsch (aber mit Akzent) gesprochen haben. Der Zeuge schätzt, er könnte türkischer Abstammung sein.

Auffällig war sein mitgeführtes Mountainbike. Es hatte dicke Reifen, keine Schutzbleche und die beiden Streben der Hinterradnarbe waren hellgelb lackiert, während das restliche Fahrrad in dunklen Tönen gehalten war.

Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um weitere Hinweise zu den Diebstählen. Wer erkennt den Mann wieder oder kann Hinweise zu dem Mountainbike geben?

Ford angefahren

Friedberg: Am gestrigen Dienstag, zwischen 07.30 und 12 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Pfingstweide einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Ford Fiesta. An dem Fahrzeug müssen nach dem Zusammenstoß Reparaturen in Höhe von etwa 1200 Euro vorgenommen werden. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher, der nach dem Unfall einfach davon fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Korrektur zur Unfallmeldung Rosbach vom heutigen Morgen

Rosbach: Gegen 06.20 Uhr stießen ein PKW und ein LKW zusammen, deren Fahrer vom einem Firmengelände aus in die Raiffeisenstraße einbiegen wollten. Dabei entstand ein Schaden von 2000 Euro an den Fahrzeugen. Der LKW-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, dass in dem PKW nach dem Unfall ein Fahrerwechsel stattgefunden habe. Demnach hätte eine 23-jährige Friedbergerin den PKW gefahren, welche leicht unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei ihr wurde eine Blutentnahme veranlasst. Sie bestreitet jedoch, ebenso wie die weiteren beiden Insassen im PKW, das ein Fahrerwechsel stattgefunden habe. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, um die Wiedersprüche aufzuklären.

Brand in Södel

Wölferheim: In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Burgstraße in Södel geriet am heutigen Mittag, gegen 11.45 Uhr, das Fett in einer Bratpfanne in Brand. Das Feuer zog die Kücheneinrichtung in Mitleidenschaft und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich eine 26-Jährige mit ihrem 1-jährigen Kind in der Wohnung, um auf zwei Kinder der dort lebenden Familie aufzupassen. Die 26-Jährige und ihr Kind zogen sich durch das Feuer eine leichte Rauchgasvergiftung zu und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die betroffene Erdgeschosswohnung ist nach dem Brand nicht bewohnbar. Die fünfköpfige Familie bekommt von der Stadt eine Ausweichwohnung zur Verfügung gestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro am Inventar der Wohnung.

