POL-FB: Unfallflüchtiger in Ober-Rosbach musste mit zur Blutentnahme ++ Einbrecher nahmen Bargeld und Schmuck mit ++ Brand in Ortenberg ++ Fahrrad in Bad Vilbel gestohlen ++ u.a.

Friedberg (ots) - Ölspur

Altenstadt: Aufgrund einer Ölspur auf der Landstraße 3189 zwischen Altenstadt und Oberau kam gestern Abend die Feuerwehr zum Einsatz. Ihren Ursprung nahm die Ölspur in einem Gegenstand, den ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Spanien gegen 20.50 Uhr während der Fahrt verloren hatte. Ein 47-Jähriger aus Wurzen fuhr mit seinem Fiat über den Gegenstand, riss sich dabei die Ölwanne des PKW auf und zog eine Spur entlang der Landstraße. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls bemerkten die Beamten bei dem Motorradfahrer einen deutlichen Alkoholgeruch, weshalb damit auch seine Fahrt endete. Er musste mit zur Blutentnahme.

Volvo angefahren

Bad Nauheim: Die Verursachung des Schadens sollte der Verkehrsteilnehmer bemerkt haben, der am gestrigen Dienstag in der Frankfurter Straße auf dem großen Parkplatz einen schwarzen Volvo anfuhr. Zwischen 15.20 und 21.50 Uhr stieß der noch unbekannte Parkplatznutzer gegen die Fahrertür des Volvo und verursachte einen Schaden von etwa 2500 Euro. Trotz allem meldete sich der Unfallverursacher nicht bei der Polizei, sondern fuhr davon. Nun ermittelt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise.

Fahrrad gestohlen

Bad Vilbel: Am gestrigen Dienstag, zwischen 19.45 und 21.15 Uhr, entwendete ein Dieb auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Frankfurter Straße ein titanfarbenes Winora Bermuda Trekkingrad im Wert von 300 Euro, welches mit einem Schloss am Fahrradständer angeschlossen war. Hinweise auf den Dieb erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Übersehen

Büdingen: Der Auspuff am Renault einer 66-jährigen Büdingerin machte sich am gestrigen Dienstagmorgen selbständig und fiel gegen 10.50 Uhr auf der Bundesstraße 457 zwischen Bleichenbach und Büches ab. Die Büdingerin schaltete daraufhin die Warnblinkanlage ein und fuhr rechts ran. Nachdem vermeintliche alle hinter ihr fahrenden Verkehrsteilnehmer den Renault passiert hatten wollte sie nach links in einen Feldweg fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Golf einer 68-Jährigen aus Nidda, die in diesem Moment an dem Renault vorbeifuhr. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von etwa 6500 Euro. Verletz wurde niemand.

Überschlagen

Florstadt: Auf der Kreisstraße 236 von Rodenbach nach Stammheim fuhr ein 22-jähriger Altenstädter am Dienstagabend mit seinem Ford. Gegen 18.45 Uhr kam er aus noch unbekanntem Grund von der Fahrbahn ab in den Straßengraben und überschlug sich. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Neben dem PKW wurde auch ein Verkehrsschild beschädigt.

Aufgeschoben

Karben: Einen Schaden von etwa 6000 Euro an drei PKW verursachte eine 75-jährige Karbenerin am Dienstagabend. Von Karben kommend in Richtung Bundesstraße fuhr sie gegen 19.20 Uhr mit ihrem Opel auf der Bahnhofstraße. An der Kreuzung zur Brunnenstraße schaltete die Ampel auf Rot, weshalb die Verkehrsteilnehmer vor ihr zum Stehen kamen. Dies bemerkte die Karbenerin zu spät und fuhr auf den VW des Vordermannes auf, der durch den Aufprall auf einen BMW geschoben wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Da am Opel durch die Kollision ein erheblicher Frontschaden entstand, musste er abgeschleppt werden.

Falsches Kennzeichen

Nidda: Von Nidda nach Ranstadt fuhr ein 56-Jähriger aus Nidda am Dienstagabend mit seinem Roller. Es war seine vorerst letzte Fahrt, denn Beamte der Polizeistation Büdingen kontrollierten den Mann und stellten fest, dass er gar nicht im Besitz einer erforderlich Fahrerlaubnis ist. Zudem hatte er an dem nicht zugelassenen Roller ein Kennzeichen angebracht, welches ursprünglich für ein ganz anderes Zweirad ausgegeben wurde. Kein Wunder, denn ordentlich zugelassen oder versichert hatte er den von ihm genutzten Roller nicht. Gegen 23.55 Uhr endete damit die Fahrt auf dem Zweirad für den 56-Jährigen, gegen den nun ermittelt wird.

Fachwerkhaus brannte

Ortenberg: Durch einen akustischen Rauchmelder wurde ein Passant am Dienstagmittag, gegen 11 Uhr, auf einen Brand in einem alten Fachwerkhaus in der Steingasse aufmerksam. Der einzige Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, der schnell eingedämmt werden konnte und so in der Hauptsache auf einen Raum beschränkt blieb. Trotz allem beläuft sich der Schaden auf etwa 50.000 Euro. Wie es zu dem Brand im Wohnzimmer des Hauses kam, ist noch unklar und bedarf der Ermittlungen.

Bargeld und Schmuck gestohlen

Rosbach: Zu einer Doppelhaushälfte im Grünen Weg in Ober-Rosbach verschafften sich Einbrecher am gestrigen Dienstag gewaltsam Zutritt. Zwischen 08 und 19.30 Uhr nutzten sie die Abwesenheit der Hausbewohner. Die Täter stellten einen kleinen auf dem Gelände gefundenen Tisch unter ein in etwa 2 Meter Höhe gelegenes Fenster auf der Gebäuderückseite, hebelten das Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Als die Einbrecher das Haus wieder verließen, nahmen sie Bargeld und Schmuck mit. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Nach Unfallflucht zur Blutentnahme

Rosbach: Ein 46-jähriger Rosbacher steht im Verdacht am Dienstagnachtmittag in Ober-Rosbach eine Unfallflucht begangen zu haben. Vermutlich fuhr er gegen 17.30 Uhr mit seinem VW vom Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes nach links auf die Dieselstraße und erkannte dabei zu spät den Fiat eines dort fahrenden 67-jährigen Niddatalers. Um einen Zusammenstoß mit dem Fiat zu vermeiden, lenkte der VW-Fahrer sein Fahrzeug scharf nach links und kollidierte dabei auf der Gegenfahrbahn mit dem Mercedes eines 63-jährigen Rosbachers. Am Mercedes entstand dabei ein erheblicher Schaden, er war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an Fiat und Mercedes auf etwa 5000 Euro.

Der Fiat war noch fahrbereit, was der Fahrer ausnutzte und einfach davon fuhr. Die Unfallbeteiligten merkten sich jedoch das Kennzeichen und konnten den Fahrer beschreiben. Es handelt sich vermutlich um den 46-jährigen Rosbacher, den die Polizeibeamten später an seiner Wohnanschrift antrafen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde trotz allem einem Arzt vorgestellt, da ein durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von über 2,2 Promille anzeigte. Neben dem Vorwurf der Verkehrsunfallflucht wird daher auch wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ermittelt.

LKW contra LKW

Rosbach: Zu einem Unfall zwischen zwei LKW kam es heute Morgen, gegen 06.20 Uhr, als diese gleichzeitig von einem Firmengelände nach rechts auf die Raiffeisenstraße einbiegen wollten. Dabei entstand an beiden Brummis ein Schaden. Der Fahrer eines LKW gibt an, dass im anderen LKW direkt nach dem Unfall ein Fahrerwechsel stattgefunden habe. Die ursprünglich fahrende Frau habe sich auf den Beifahrersitz gesetzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die vermutliche Fahrerin des LKW, eine 33-jährige Friedbergerin, leicht unter dem Einfluss von Alkohol stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie musste daher mit zur Blutentnahme.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

