POL-FB: Unfälle durch Straßenglätte ++ Diebe richten hohen Sachschaden bei Autoaufbrüchen in Friedberg an ++ Kabeldieb in Bad Nauheim flüchtet ++ u.a.

Friedberg (ots) - Straßenglätte sorgt für Unfälle in der Wetterau

Gefrierende Regen auf den Straßen der Wetterau sorgte am heutigen Morgen für einige Unfälle. Glücklicherweise verliefen alle Unfälle bislang verhältnismäßig glimpflich. Der höchste Sachschaden entstand, als gegen 06.05 in der Carl-Schurz-Straße in Bad Vilbel ein Linienbus ins Rutschen geriet und gegen eine Fußgängerrampe stieß (siehe Pressemeldung). Eine junge Frau im Bus verletzt sich dabei leicht.

Rund ein Dutzend Unfälle wurden bei den Polizeidienststellen im Wetteraukreis bis zum jetzigen Zeitpunkt mitgeteilt. Hier eine beispielhafte Aufstellung:

Beim Rangieren in der Raiffeisenstraße in Friedberg stieß der 24-jährige Fahrer eines VW gegen 08.40 Uhr mit einem dort geparkten Opel zusammen. Auf winterglatter Fahrbahn war sein VW ins Rutschen geraten. Es entstand leichter Sachschaden.

Ähnlich erging es einer 24-Jährigen aus Wetzlar gegen 08.10 Uhr Am Seebach in Friedberg. Auch sie rutschte beim Rangieren mit ihrem Volvo gegen einen neben ihr geparkten PKW, wobei ein geringer Sachschaden entstand.

Gegen 08.10 Uhr kam auch ein PKW-Fahrer in der Friedberger Straße in Bad Vilbel aufgrund der Glätte von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Straßenlaterne. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro an PKW und Laterne.

In der Burg-Gräfenröder-Straße in Groß-Karben entstand gegen 07.50 Uhr ein Sachschaden, als ein PKW-Fahrer gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und einen Anhänger rutschte.

In der Huizener Straße in Bad Vilbel machte ein Autofahrer gegen 06.40 Uhr eine unliebsame Begegnung mit einem Straßenschild.

Auf einem Firmengelände Am Stock in Massenheim gerieten zwei LKW ins Rutschen und verursachten einen Schaden von etwa 4000 Euro.

Fahrzeugbrand

Autobahn 45: Am Freitagnachmittag, gegen 15.05 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Grävenwiesbach mit seinem Audi A 4 die Autobahn in Richtung Hanau. Zwischen den Anschlussstellen Florstadt und Altenstadt bemerkte der Fahrer eine Rauchentwicklung aus seinem PKW. Er fuhr auf den Seitenstreifen und versuchte den gerade entstehenden Brand an seinem PKW selbständig zu löschen. Dabei verletzt sich der Fahrer leicht. Das Feuer konnte er nicht löschen. Dies übernahm schließlich die verständigte Feuerwehr. Am PKW entstand Totalschaden. Die Ursache des Brandes könnte in einem technischen Defekt begründet sein.

Kabeldieb gelang die Flucht

Bad Nauheim: Anwohner aus der Steinfurter Straße in Nieder-Mörlen informierten am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, die Polizei und berichteten von einem mutmaßlichen Dieb. Der Täter begab sich in eine Baugrube und machte sich dort an verlegten Kabeln zu schaffen. Als er seine Entdeckung bemerkte, gab er Fersengeld, ließ sein mitgebrachtes Fahrrad und sein in einem Rucksack untergebrachtes Werkzeug zurück und rannte quer durch verschiedene Grundstücke davon. In der Dunkelheit gelang ihm die Flucht vor der Polizei. Als etwa 1.80 m groß und mit einer Wollmütze bekleidet wird der Mann beschrieben. Einige Kabelstränge hatte der Dieb auf der Baustelle bereits für den Abtransport zurechtgeschnitten. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um weitere Hinweise. Wer konnte verdächtige Beobachtungen machen?

Container aufgebrochen

Bad Nauheim: Die Scheibe zu einem Baustellencontainer in der Hub schlug ein Unbekannter am Wochenende ein. Zwischen 10 Uhr am Freitag und 06.45 Uhr am heutigen Montag war der Täter am Werk, der vermutlich nicht in den Container gelangte, der auf dem Gelände eines Büroneubaus aufgestellt ist. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Audi nach Unfallflucht gesucht

Bad Nauheim: Aufgrund der am Unfallort zurückgelassenen Fahrzeugteile ist davon auszugehen, dass es sich um den Fahrer eines schwarzen Audi handelt, der am Sonntagmorgen in der Homburger Straße für Sachschaden sorgte. Vermutlich gegen 10 Uhr geriet er in Richtung Ockstadt fahrend auf der Homburger Straße von der Fahrbahn ab und auf den Gehweg. Dort stieß der PKW gegen zwei massive Holzposten und den Stützpfahl eines Baumes. Nach dem Unfall fuhr der Fahrer davon. Hinweise auf ihn und seinen beschädigten schwarzen Audi nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen. Anwohner hörten einen lauten Knall und wurden so auf den Unfall aufmerksam, konnten den Verursacher jedoch nicht mehr sehen.

Zweimal Außenspiegel abgefahren

Bad Vilbel: Ein und derselbe Unfallverursacher dürfte es gewesen sein, der zwischen 08 und 09.15 Uhr am Samstag in der Ritterstraße die Außenspiegel zweier PKW abfuhr. Am Fahrbahnrand standen der weiße VW Caddy und der graue Ford Fiesta, die nun einen neuen Außenspiegel benötigen. Hinweise zum Unfallverursacher liegen bislang nicht vor, da er sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf diesen.

Unfallflucht

Bad Vilbel: Einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachte ein Unbekannter am vergangenen Wochenende an der Fahrerseite eines grauen VW Sharan. Zwischen 14 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag muss sich der Unfall in der Carl-Schurz-Straße ereignet haben. Ausgangs einer lang gezogenen Linkskurve kam der Unfallverursacher offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den auf einem Parkstreifen abgestellten VW. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf ihn. Anwohner hörten gegen 04 Uhr in der Nacht einen lauten Schlag, möglicherweise handelt es sich um den Unfallzeitpunkt.

Andere Länder - andere Sitten

Büdingen: Einen sehr spärlich bekleideten Mann auf einer Bank in der Nähe des Kneipbeckens Hinter der Meisterei meldete ein Passant am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr. Mit dem Hinweis es könnte sich um einen Exhibitionisten handeln, überprüfte die Polizei die Örtlichkeit und traf tatsächlich auf den spärlich bekleideten Mann. Dieser aus Sibirien stammende Bürger hatte jedoch keinerlei strafbare Handlungen im Sinn, sondern genoss bei den eisigen Temperaturen einen Kneipgang.

Diebstahl in Ostheim

Butzbach: Aus einem blauen Nissan Note in der Bad Nauheimer Straße entwendete ein Dieb zwischen 19 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Sonntag eine Reisetasche mit Bekleidung. Wie es dem Täter gelang den PKW zu öffnen, ist noch unklar. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0, bittet um Hinweise.

Stromaggregate entwendet

Florstadt: In Leidhecken machte sich ein Dieb zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 14 Uhr am Freitag auf einem Grundstück Am Lindenbrunnen zu schaffen. Aus einer Gartenhütte entwendete er zwei Stromaggregate im Wert von 450 Euro. Vermutlich über einen hinter dem Grundstück verlaufenden Wirtschaftsweg und über einen Zaun gelangte der Täter in den Garten. Hinweise auf den Verbleib der Aggregate erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Mercedes aufgebrochen

Friedberg: Irgendwann zwischen 19 Uhr am Samstagabend und 14.40 Uhr am Sonntagnachmittag machte sich ein Dieb an einem schwarzen Mercedes in der Gartenfeldstraße zu schaffen. Der Täter öffnete den unverschlossenen PKW und ließ diverse Kleinteile mitgehen. Etwas Kleingeld, ein Ladegerät und Kopfhörer befanden sich darunter. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Auto-Aufbrecher richten erheblichen Schaden an

Friedberg: Auf etwa 180.000 Euro beläuft sich der Schaden nach ersten Schätzungen, den Diebe in der Nacht zum Sonntag in der Pfingstweide anrichteten. Die Täter öffneten 16 BMW-Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohändlers, indem sie jeweils eine Scheibe zu Bruch brachten. Anschließend bauten sie Navigationsgeräte, Lenkräder und weitere hochwertige Fahrzeugteile aus den Fahrzeugen aus. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, hofft auf Zeugen des Diebeszuges. Wer konnte in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen machen? Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Sonntag. Vermutlich waren die Diebe jedoch im Schutz der Dunkelheit am Werk.

Gartenhütte abgebrannt

Ortenberg: Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Sonntag den Brand einer Gartenhütte in der Feldgemarkung "Am Wehr" in Usenborn löschen. Ein Anwohner bemerkte gegen 01.20 Uhr das Feuer und verständigte die Rettungskräfte. Die Gartenhütte, in der Brennholz und Werkzeuge gelagert waren, brannte völlig ab. Die Brandursache ist noch unklar, eine Brandstiftung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648.0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang. Wer konnte verdächtige Beobachtungen machen und hat diese noch nicht der Polizei mitgeteilt?

Mit Schleuder beschossen

Ortenberg: Die Polizei in Büdingen ermittelt nach einem Vorfall am Samstagabend in der Straße Am Peters Nußbaum gegen einen 54-jährigen Mann aus Heusenstamm. Er steht im Verdacht gegen 18.15 Uhr aus dem Fenster eines Wohnhauses heraus mit einer Schleuder geschossen zu haben. Zwei dort auf der Straße befindliche 14-jährige Mädchen teilten diesen Sachverhalt zunächst ihren Eltern und dann der Polizei mit. Vermutlich schlugen kleine Metallkugeln aus der Schleuder in direkter Nähe zu den Mädchen ein, die glücklicherweise nicht verletzt wurden. Die Polizei konnte bei einer Dursuchung der Wohnung, in welcher sich der mutmaßliche Schütze aufhielt, die Schleuder sicherstellen und ließ eine Blutentnahme bei dem alkoholisierten Heusenstammer durchführen. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um weitere Hinweise.

Führerschein sichergestellt

Rosbach: Mit einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins endete die Fahrt eines 23-jährigen Friedberges am Sonntagmorgen, gegen 05 Uhr, in der Raiffeisenstraße. Über 2 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei dem Fahrer eines PKW an. Es besteht daher der dringende Verdacht, dass er nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug sicher im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Die Polizei ermittelt daher wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 23-Jährigen.

Spiegel angefahren

Rosbach: Am Fahrbahnrand der Jahnstraße stand der rote Kia Picanto, dessen Spiegel ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag beschädigte und nach dem Unfall einfach davon fuhr. Zwischen 20 Uhr am Freitagabend und 09.30 Uhr am Samstagmorgen entstand dabei ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Geparkten Insignia angefahren

Wölfersheim: Auf etwa 2000 Euro werden sich die Reparaturkosten an einem grauen Opel Insignia belaufen, der am Samstag in der Nauheimer Straße beschädigt wurde. Zwischen 18.30 und 20.05 Uhr stand der PKW am Fahrbahnrand, als ein Unbekannter vermutlich beim Einbiegen die Straße "Füllgesgärten" gegen den Opel stieß. Der Unfallverursacher machte sich nach dem Unfall aus dem Staub. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell