POL-FB: Bus geriet auf spiegelglatter Fahrbahn auf Abwege

Friedberg (ots) - Achtung Verkehrsteilnehmer! Die Straßenverhältnisse an diesem Montagmorgen sind äußerst tückisch. Der Regen gefriert auf den Straßen und sorgt für gefährliche Eisbildung und entsprechende Rutschpartien.

Das plötzlich auftretende Eis wurde auch einem Busfahrer in Bad Vilbel am heutigen Morgen zum Verhängnis. Gegen 06.05 Uhr befuhr der 52-jährige Fahrer aus Frankfurt mit dem Linienbus die Carl-Schurz-Straße. In Höhe des dortigen Sportplatzes hat die Straße ein deutliches Gefälle. Der Fahrer geriet mit dem Bus auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen. Der Bus kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen massiv gebaute eine Fußgängerrampe, welche zu einem Parkplatz der Sportanlage führt.

In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt der Fahrer und fünf Fahrgäste. Eine junge Frau verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Der stark beschädigte Bus konnte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß nicht mehr fortsetzten.

