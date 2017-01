POL-FB: 27.01.2017 Nachmeldung Reizgas in Schule (unsere PM von 13:53 Uhr)

Friedberg (ots) - Bad Nauheim: Wie bereits berichtet, versprühte ein Schüler Reizgas in einer Schule in der Straße Am Gradierwerk. Dies führte zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften und Polizei. Nunmehr liegen weitere Informationen vor: Insgesamt 17 Personen verletzten sich durch das Reizgas, wovon vier Personen zur Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus kamen. Zu Grad und Umfang ihrer Verletzungen liegen derzeit noch keine näheren Angaben vor. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 16-Jähriger aus Bad Vilbel tatverdächtig. Die Ermittlungen der Polizei dauern insgesamt noch an.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell