POL-FB: Mehrere Verletzte in einer Berufsschule

Friedberg (ots) - Bad Nauheim: Gegen 13.15 Uhr erhielt die Polizei durch die Rettungsleitstelle Kenntnis darüber, dass in einer Berufsschule in der Straße Am Gradierwerk etwa 20 Personen durch Reizgas verletzt wurden. Scheinbar versprühte ein Schüler das Reizgas im Flur vor einem Klassenraum. Zuvor soll dieser Schüler mit einem anderen in Streit geraten sein. Aktuell sind mehrere Rettungs- und Streifenwagen bei der Schule im Einsatz. Zu der Schwere der Verletzungen liegen bislang keine konkreten Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell