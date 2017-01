POL-FB: Mehrere Unfälle, Fahrraddiebe in Bad Vilbel und Friedberg, Einbrüche, Feuerwehreinsatz in Bad Nauheim und noch mehr...

Friedberg (ots) - Mit Fuchs kollidiert

Florstadt: Auf der L 3187 aus Bingenheim kommend in Richtung Leidhecken kollidierte am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ein 50-jähriger Altenstädter in seinem Peugeot mit einem Fuchs, welcher die Fahrbahn unvermittelt kreuzte. Der Fuchs konnte vor Ort nicht mehr aufgefunden werden, am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Kontrolle verloren

Friedberg: Eine 20-jährige Offenbacherin verlor am Donnerstag gegen 21.45 Uhr auf der B 3, aus Wöllstadt kommend in Richtung Friedberg, kurz hinter der Ausfahrt Friedberg/ Frankfurter Straße die Kontrolle über ihren Seat. In Folge dessen kollidierte sie mit der rechten Schutzplanke, wodurch ihr Fahrzeug im Bereich der Front stark beschädigt wurde (etwa 3000 Euro) und nicht mehr fahrbereit war. Die 20-Jährige verletzte sich dabei leicht, konnte jedoch vor Ort nach Hause entlassen werden. An der Schutzplanke entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Als Unfallursache wird derzeitig überhöhte Geschwindigkeit vermutet.

Ohne Alkohol fährt es sich besser

Ranstadt: Wahrscheinlich lag es am vorherigen Alkoholgenuss, dass ein 42-jähriger Ortenberger am Donnerstag gegen 20.05 Uhr von der L 3184 nach links abkam und im Straßengraben landete. Der Ortenberger war mit seinem BMW von Bobenhausen in Richtung Wippenbach unterwegs und hatte zuvor scheinbar einige alkoholische Getränke zu sich genommen: Der Atemalkoholtest bei der Polizei zeigte rund zwei Promille an. Als Konsequenz musste er seinen Führerschein bei den Beamten lassen. Am BMW entstanden Schäden von etwa 1000 Euro und er wurde abgeschleppt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Schutzengel leistet gute Arbeit

Friedberg: Trotz eines Überschlags seines Ford blieb ein 45-jähriger Ilbenstädter den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Gegen 20 Uhr geriet er aus ungeklärter Ursache nach links von der B 3 ab, überschlug sich einmal und kam dann auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Unfall ereignete sich zwischen Friedberg und Ober-Wöllstadt, am Fahrzeug entstanden Schäden in bislang unbekannter Höhe.

Täter videografiert- Zeugen gesucht!

Bad Vilbel: Ein männlicher Täter mit einem roten Rucksack, bekleidet mit einer grünen Jacke und einer dunklen Hose, entwendete am Donnerstag zwischen 15.27 Uhr und 15.34 Uhr ein blau-schwarzes Cube-Mountainbike im Wert von 300 Euro vom Fahrradständer am Nordbahnhof. Durch die Videoüberwachungsanlage am Bahnhof konnte die Täterbeschreibung erlangt werden. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet nun um Zeugenhinweise zum Diebstahl bzw. zum Täter.

Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Bad Vilbel: Durch das Aufhebeln einer Holztür versuchte ein Unbekannter, sich Zutritt zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Vilbeler Straße in Gronau zu verschaffen. Die Holztür hielt jedoch stand, so dass es zwischen 14 Uhr Samstag und 08 Uhr am gestrigen Donnerstag bei einem Versuch blieb und nur Schäden von etwa 100 Euro an der Tür entstanden. Zeugen des versuchten Diebstahls melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Einbruch in Einfamilienhaus

Karben: Mit Hilfe eines Steins schlugen Diebe ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße am Schloß in Kloppenheim ein. Zwischen 15.50 Uhr und 18.10 Uhr am Donnerstag gelang ihnen so der Einstieg in das Haus, welches sie anschließend nahezu komplett durchsuchten. Zum Diebesgut gehörten letztendlich eine Spielkonsole und eine Armbanduhr im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Polizeistation Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

Fehler noch selbst bemerkt

Bad Nauheim: Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstag gegen 18.20 Uhr in der Bahnhofsallee. Ein Rauchmeldesystem eines Mehrfamilienhauses hatte in einem der Appartements die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 69-jährige Bewohnerin versehentlich und unbemerkt den Herd eingeschaltet hatte. Daraufhin fing ein auf einer Herdplatte abgestellter Wasserkocher zu schmoren an. Durch den Geruch alarmiert erkannte die Bewohnerin selbst schnell die Situation, schaltete den Herd aus und entfernte den Wasserkocher von der Platte. Somit kam es zu keinem konkreten Brand. Die eigensetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Nauheim lüfteten die Wohnung und die Bewohnerin kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wo sie wenig später unverletzt entlassen werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 Euro.

Fahrrad von Schulgelände entwendet

Friedberg: Ein etwa 500 Euro teures Fahrrad der Marke "Bulls" klauten Unbekannte am Donnerstag zwischen 07.45 Uhr und 12.05 Uhr. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer auf dem Schulgelände in der Saarstraße angeschlossen worden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Graffiti an Schulgebäude

Glauburg: Einen Schaden von etwa 1000 Euro verursachten Graffitisprayer zwischen 12 Uhr am Dienstag und 13 Uhr am Donnerstag. In diesem Zeitraum hinterließen die Unbekannten Schmierereien an der Sporthalle einer Schule in der Bahnhofstraße. Die Polizeistation Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise zu den Tätern.

Fahrerflucht

Bad Nauheim: Einen geparkten roten Opel beschädigte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Frankfurter Straße an der Fahrzeugfront. Zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 08.15 Uhr am Donnerstag entstand ein Schaden von etwa 200 Euro, dennoch fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Friedberg, Tel. 06031-601-0, zu melden.

Yasmine Hirsch

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell