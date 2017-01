POL-FB: Kontrollerfolg in Bad Vilbel in der vergangenen Nacht

Friedberg (ots) - Bad Vilbel: Nacht für Nacht sind die Kolleginnen und Kollegen der Schutzpolizei auf den Straßen der Wetterau unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen. Immer wieder stellen sie dabei beispielsweise Verkehrsverstöße fest oder finden bei Personenkontrollen Betäubungsmittel auf. Die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen führen nicht nur zur Abschreckung potentieller Täter, sondern immer wieder auch zu deren Festnahme.

Hatten die Kollegen der Polizeistation Bad Vilbel in der Nacht zum Donnerstag noch das Pech, dass sie nach umfangreichen Kontrollen im Dienstgebiet diese in Karben 20 Minuten vor einem Einbruch in eine Tankstelle beendet hatten, so konnten sie in der vergangenen Nacht einen schönen Kontrollerfolg verzeichnen.

Um 01.40 Uhr bemerkten die Polizisten auf der Friedberger Straße in Dortelweil einen schwarzen VW Passat, dessen Kennzeichen auffällig hell reflektierten. Der Feststellung auf den Grund gehend kontrollierten sie den PKW mit bulgarischen Kennzeichen. Ein 43-jähriger und ein 45-jähriger Mann aus Bulgarien befanden sich in dem Fahrzeug.

Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass sie mit einer speziellen Folie überklebt waren, welche das einfallende Licht verstärkt wiedergeben. Dies kann dazu führen, dass bei einer Aufnahme eines Blitzgerätes (Radarüberwachung) die Lesbarkeit des Kennzeichens erschwert würde.

Im Fahrzeug konnten darüber hinaus leere Benzinkanister und potentielles Einbruchswerkzeug, wie Schraubendreher und ein Winkelschleifer, und ein im Dezember in Frankfurt gestohlenes Kennzeichen aufgefunden werden.

Die beiden Männer wurden von der Polizei festgenommen und sollen aktuell mit einem Dolmetscher vernommen werden. Neben dem Kennzeichenmissbrauch und dem Diebstahl besteht der Verdacht, dass in der Vergangenheit weitere Straftaten verübten, oder dies geplant hatten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell