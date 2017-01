POL-FB: Unfall mit vier Verletzten in Ulfa ++ durch Feld bei Reichelsheim / Echzell vor Polizei geflüchtet ++ Fahrzeugteile aus BMW in Ockstadt ausgebaut ++ u.a.

Friedberg (ots) - Ins Schleudern geraten

Autobahn 5: Ein Schaden von rund 7000 Euro entstand am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Autobahn 5, zwischen dem Gambacher Kreuz und der Anschlussstelle Butzbach. Eine 38-jährige Hamburgerin kam gegen 21 Uhr mit ihrem Citroen auf der mittleren Spur ins Schleudern. Der PKW drehte sich, touchierte die Mittelleitplanke und stieß, von dieser abgewiesen, gegen den BMW eines 49-jährigen Frankfurter. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Citroen musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Mountainbike gestohlen

Altenstadt: Einen Wert von 600 Euro hat das schwarz-weiße Bulls LT 27 Mountainbike, welches ein Dieb zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 11.15 Uhr am Mittwoch zum größten Teil in der Herrnstraße entwendete. Angeschlossen mit einem Schloss durch das Vorderrad stand das Fahrrad am Fahrradständer auf einem Abstellplatz. Der Täter montierte das Vorderrad ab, ließ dieses noch angeschlossen zurück, und nahm den Rest des Zweirades mit. Möglicherweise konnten Zeugen eine ungewöhnliche Beobachtung in diesem Zusammenhang machen. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

Scheibe von PKW beschädigt

Büdingen: In der Straße Zum Stadtgraben stand der schwarze Seat Altea mit Kennzeichen aus dem Main-Kinzig-Kreis (MKK), dessen Seitenscheibe am Mittwochabend, zwischen 19.30 und 20.30 Uhr, mit einem Stein beschädigt wurde. Gegen 20.30 Uhr konnte in diesem Zusammenhang eine jugendlich wirkende Person mit einem BMX-Rad wahrgenommen, die als 1.60 bis 1.65 m groß mit dunklen Haaren und dunkler Jacke beschrieben wurde. Ob diese Person etwas mit der Sachbeschädigung zu tun hat, ist unklar. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

Vor Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht

Echzell: Die Uhr zeigte 00.30 Uhr, als eine Streife der Polizeistation Friedberg in der vergangenen Nacht einen silberfarbenen Golf kontrollieren wollte, dessen Fahrer offenbar etwas zu verbergen hatte und die Flucht ergriff.

Am Bahnhof in der Hauptstraße in Gettenau fiel den Beamten der dort stehende PKW auf. Als der Fahrer die sich ihm nähernde Streife bemerkte, wollte er wegfahren, wurde jedoch durch den vor ihm zum Stehen kommenden Streifenwagen gestoppt. Die Polizisten stiegen aus und beabsichtigten den Mann am Steuer einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer gab in diesem Moment jedoch Vollgas und fuhr rückwärts mit seinem PKW davon. Dabei kam er nach etwa 200 Metern der Flucht mit dem PKW von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand.

Unbeeindruckt von der Kollision setzte er seine Fahrt anschließend fort und flüchtete nun vorwärts fahrend über einen Feldweg entlang des Bahnhofs in die Feldgemarkung. Neben dem Bahndamm im Feld bei Reichelsheim ließ er den PKW schließlich stehen, nachdem er - mit hoher Geschwindigkeit über Stock und Stein fahrend - Streife etwas abgeschüttelt hatte. Zu Fuß gelang dem Fahrer die weitere Flucht in grobe Richtung eines Reiterhofes zwischen Reichelsheim und Leidhecken. Dabei durchquerte er trotz eisigem Wasser einen Flutgraben und konnte so endgültig die ihn verfolgenden Beamten abschütteln.

Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet nun um Hinweise. Wer nutzte den silberfarbenen VW Golf mit RÜD-Kennzeichen (Rheingau-Taunus-Kreis)? Wer konnte in der Nacht rund um Echzell und Reichelsheim einen auffälligen Fußgänger beobachten, der mit nasser Kleidung unterwegs gewesen sein dürfte?

Durch den Zusammenstoß des PKW mit der Hauswand blätterte an dieser der Putz ab, so dass von einem Schaden von mehreren hundert Euro auszugehen ist. Zudem entstand durch die Kollision und durch das Aufsetzen des PKW bei der Flucht durch die Feldgemarkung an diesem ein Schaden. Der Golf wurde sichergestellt.

Warum der männliche Fahrer, zudem keine weitere Beschreibung möglich ist, die Flucht ergriff, ist noch unklar. Neben einem möglichen Fehlen einer Fahrerlaubnis, kommt der Einfluss berauschender Mittel ebenso in Betracht, wie eine zuvor begangene Straftat.

BMW in Ockstadt aufgebrochen

Friedberg: Auf hochwertige Fahrzeugteile hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht zum heutigen Donnerstag Am Heckborn in Ockstadt einen weißen BMW aufbrachen. Zwischen 20.35 und 07 Uhr bauten die Täter unter anderem das Navigationsgerät und das Lenkrad aus dem BMW aus und richteten dabei einen Schaden von mehreren tausend Euro an. In das Fahrzeuginnere gelangten die Diebe, indem sie eine Seitenscheibe beschädigten. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Vier Verletzte bei Unfall in Ulfa

Nidda: Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Gutleutstraße / Zum Lohwald verletzten sich am Mittwochnachmittag vier Personen. Die Straße Zum Lohwald befuhr ein 33-Jähriger aus Nidda gegen 17.05 Uhr mit seinem Ford, an den er einen Pferdeanhänger (ohne Pferd) angehängt hatte. Als er den Kreuzungsbereich zur Gutleutstraße passierte, stieß er mit seinem PKW gegen den Citroen einer 52-Jährigen aus Nidda, die aus dieser Straße vorfahrtberechtigt in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch den Zusammenstoß, zwischen Fahrzeugfront des Ford und Beifahrerseite des Citroen, drehte sich der Citroen um die eigene Achse und schleuderte in die Hecke einer Grundstückseinfriedung. Die Citroen-Fahrerin, ihr 36-jähriger Beifahrer und ein 4-jähriges Kind in einem Kindersitz auf der Rücksitzbank verletzten sich bei dem Unfall schwer und kamen ins Krankenhaus. Der Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Ford und Citroen mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren.

Einbruch in Assenheim

Niddatal: Sie hebelten die Kellertür auf, durchsuchten das Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld und Schmuck. Einbrecher machten sich am gestrigen Mittwoch in der Altkönigstraße zu schaffen. Zwischen 19 und 21.15 Uhr waren die Täter am Werk, zu denen die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise bittet. Sie nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner, die bei ihrer Heimkehr den Einbruch feststellten.

Astra angefahren

Wölfersheim: Einen silberfarbenen Opel Astra beschädigte ein Unbekannter zwischen 19 Uhr am Dienstag und 14.30 Uhr am Mittwoch in der Waldstraße in Wöllstadt. Ein Schaden von etwa 600 Euro entstand am Heck des am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

