POL-FB: Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle in Karben - Zeugen gesucht!

Friedberg (ots) - Karben: Auf Zigaretten hatten es die Einbrecher abgesehen, die in der vergangenen Nacht in eine Tankstelle in der Homburger Straße in Groß-Karben einbrachen.

Gegen 01.50 Uhr verständigten Anwohner die Polizei, als sie auf die Tat aufmerksam wurden. Die Täter, zwei oder drei Personen sollen es gewesen sein, öffneten gewaltsam die Haupteingangstür der Tankstelle und gelangten so in den Verkaufsbereich. Dort packten sie diverse Tabakwaren noch unbekannten Wertes aus der Auslage ein und ergriffen anschließend innerhalb kürzester Zeit mit einem neben der Tankstelle abgestellten PKW unerkannt die Flucht in Richtung Bahnhof.

Bei dem PKW soll es sich um eine dunkle ältere Limousine, möglicherweise einen BMW gehandelt haben, der mit Xenon-Scheinwerfern ausgestattet war. Die Täter werden mit dunkler Bekleidung und dunklen Masken über dem Kopf beschrieben.

Wie hoch genau der von ihnen angerichtete Schaden ist, steht noch nicht fest. Es dürfte sich um mehrere tausend Euro handeln. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

