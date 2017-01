POL-FB: Handtasche in Bad Nauheim gestohlen ++ Unfall bei Wölfersheim ++ Zeitungen in Hoch-Weisel fingen Feuer ++ u.a.

Friedberg (ots) - Handtasche gestohlen

Bad Nauheim: Auf dem Parkplatz einer Klinik in der Benekestraße stellte eine Friedrichsdorferin am heutigen Morgen ihren grauen VW Golf, gegen 11 Uhr, ab, um eine Bekannte zum Klinikeingang zu bringen. Nur drei Minuten später kam sie zurück zu ihrem PKW und musste den Diebstahl ihrer Handtasche aus dem kurz unverschlossen gelassenen PKW feststellen. Hinweise auf den Dieb liegen bislang nicht vor. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Fahrer musste zur Blutentnahme

Bad Vilbel: In der Frankfurter Straße kontrollierten Beamte der Polizeistation Bad Vilbel in der vergangenen Nacht, gegen 0 Uhr, einen 19-jährigen Bad Vilbeler, der mit seinem PKW dort unterwegs war. Dabei ergab sich der Verdacht auf den Einfluss von berauschenden Mitteln bei dem Fahrzeugführer. Seine Fahrt endete daher an der Kontrollstelle, er musste die Beamten zur Blutentnahme auf die Station begleiten.

In den Gegenverkehr geraten

Bad Vilbel: Von Frankfurt in Richtung Karben befuhr eine 57-jährige Wöllstädterin am Dienstagnachmittag die Bundesstraße 3 mit ihrem VW. In Höhe der Anschlussstelle Dortelweil geriet sie aus noch unbekannter Ursache gegen 15.10 Uhr in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem VW Passat eines 74-jährigen Frankfurter und dem Opel eines 80-jährigen Friedberger zusammen. Die Wöllstädterin brachte ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die beiden anderen Fahrzeugführer verletzten sich ebenfalls und kamen mit Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden, der sich auf mindestens 40.000 Euro belaufen dürfte. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße bis 17 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

BMW gestohlen

Büdingen: Einen Wert von etwa 10.000 Euro hat der graue BMW X3, den Diebe irgendwann zwischen Montag, 02. Januar, und Montag, 23. Januar, Im Breul entwendeten. Hinweise auf den Verbleib des PKW erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Reh überlebte nicht

Büdingen: Eine 55-jährige Büdingerin befuhr am Dienstagabend, gegen 21.50 Uhr, die Landstraße 3192 zwischen Diebach am Haag und Altwiedermus. Dabei kollidierte sie mit einem Reh, welches plötzlich die Fahrbahn querte. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Zeitungen fingen Feuer

Butzbach: Ein zum Austragen bereitliegender Stapel Zeitungen in einem Hof in der Burggasse in Hoch-Weisel fing am heutigen Morgen gegen 09.30 Uhr Feuer und führt zu einem Einsatz der Feuerwehr. Vermutlich in der Nähe abgestellte heiße Asche sorgte für einen Funkenflug und die Entzündung des Papiers. Durch das Feuer wurde eine Hausfassade leicht beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro.

Viel Schaden, wenig Beute

Echzell: Über ein Vordach kletternd konnten Einbrecher in der Nacht zum gestrigen Dienstag Am Sauerborn ein Fenster im Obergeschoss einer Fahrzeugbau-Firma aufhebeln und in die Geschäftsräume gelangen. Irgendwann zwischen 17.45 am Montag und 06.50 Uhr am Dienstag waren die Täter am Werk. Neben dem Fenster hebelten sie auch zwei Wertgelasse auf und entleerten einen Feuerlöscher. Entwenden konnten die Täter lediglich 25 Euro Bargeld und einen nicht entleerten Feuerlöscher, dafür richteten sie jedoch einen Schaden an, der sich auf mindestens 3000 Euro beläuft. Hinweise auf die Einbrecher erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Einbruch in Ilbenstadt

Niddatal: Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Augasse in Ilbenstadt verschafften sich Einbrecher zwischen 14 Uhr am Mittwoch vergangener Woche und 15.30 Uhr am gestrigen Dienstag. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und Behältnisse in allen Räumen. Wertsachen konnten die Eindringlinge nach bisherigen Erkenntnissen dabei nicht entwenden. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Berauscht und mit entstempeltem Kennzeichen

Ortenberg: Die Bundesstraße 275 in Selters befuhr eine 23-Jährige aus Hasselroth am Dienstagnachmittag, gegen 14.35 Uhr, mit ihrem Renault. Auf ihrer Fahrt geriet sie in die Kontrolle einer Streife der Polizeistation Büdingen, die Fahrerin und Fahrzeug auf die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften überprüften. Dabei fiel den Beamten nicht nur das entstempelte Kennzeichen, und damit der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, auf, sondern es ergab sich auch der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel ihr Fahrzeug führte. Die Fahrt endete damit an der Kontrollstelle. Die Fahrerin musste mit zur Blutentnahme.

Vorfahrt missachtet

Wölfersheim: Von Melbach kommend nach links auf die Bundesstraße 455 wollte eine 73-jährige Wölfersheimerin am heutigen Morgen, gegen 07.50 Uhr, mit ihrem Nissan abbiegen. Dabei stieß sie mit dem VW einer 33-jährigen Wölfersheimerin zusammen, die in Richtung Wölfersheim auf der Bundesstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß fuhr der VW über die Gegenfahrbahn in den dortigen Straßengraben. Während die Fahrzeugführerinnen unverletzt blieben, entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 8500 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

