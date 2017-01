POL-FB: Vandalismus auf Schulgeländen in Friedberg und Nidda ++ Schlechte Parkplatzwahl auf der Autobahn ++ Unfallflucht in Bad Vilbel und Büdingen ++ u.a.

Friedberg (ots) - Schlechte Parkplatzwahl

Autobahn 5: Es ist für LKW-Fahrer, gerade in den Nachtstunden, ein richtiges Problem einen geeigneten Parkplatz zu finden. Auch auf der Tank- und Rastanlage Wetterau kommt es dabei immer wieder zu Schwierigkeiten, bei denen die Polizei zu Hilfe geholt wird. Wo es geht drücken auch die Ordnungshüter aufgrund des erheblichen Parkplatzmangels ein Auge zu. Doch da wo Gefahr und erhebliche Behinderungen für andere anfangen, hört Verständnis auf.

Über die Notzufahrt der Autobahnraststätte Wetterau West wollte die Besatzung eines Rettungswagens beispielsweise am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, auf die Autobahn auffahren, da sie einen dringenden Transport nach Frankfurt zu erledigen hatten. Doch der kam ins Stocken, da ein LKW-Fahrer mit seinem Gefährt die Zufahrt versperrt hatte. Die schnell vor Ort eingetroffenen Beamten der Polizeiautobahnstation Mittelhessen ließen den LKW-Fahrer den Weg freimachen, dieser hatte offenbar gar nicht bemerkt, dass er falsch stand.

Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 05.40 Uhr, meldeten sich die Begleiter eines Schwertransportes von der Tank- und Rastanlage Wetterau. Der Transport konnte nicht auf den Parkplatz fahren, da ein anderer LKW-Fahrer seinen Lastwagen auf dem Schwertransport-Parkplatz abgestellt hatte. Erst mit Eintreffen der Polizei war er bereit diesen zu Räumen und für den Schwertransport frei zu machen.

Aus der Erfahrung heraus wissen die Beamten der Polizeiautobahnstation Mittelhessen zu berichten, dass die meisten Fahrer verständig und umsichtig ihre Laster umparken, wenn sie durch die Polizei angesprochen werden. Bei allem Verständnis für die Parkplatznot, wäre es jedoch schön, wenn manche Fahrer etwas mehr mitdenken würden, um mit ihrer Parkplatzwahl andere nicht zu gefährden und zu behindern.

Scheibe eingeschlagen

Altenstadt: Die Seitenscheibe eines schwarzen Ford Focus schlug ein Unbekannter am Montag, zwischen 01 und 09 Uhr, ein. Der PKW stand in dieser Zeit in der Straße "Am Rodland" in Oberau. Möglicherweise wollte der Täter etwas aus dem Auto entwenden. Da es jedoch zu keiner weiteren Tatbegehung kam, könnte er gestört worden sein. Mögliche Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Bad Vilbel: Als etwa 50 Jahre alt, 1.70m groß und mit blonden Haaren wird der Fahrer eines schwarzen Passat mit Darmstädter Kennzeichen beschrieben, der am gestrigen Montagabend in der Alten Frankfurt Straße eine Unfallflucht beging. Gegen 19.30 Uhr streifte der Passat-Fahrer mit seinem PKW einen rückwärts einparkenden schwarzen Ford Ranger und verursachte dabei einen Schaden von etwa 1500 Euro. Der Passat-Fahrer hielt zunächst an und machte den Eindruck, er wolle seine Personalien angeben. Womöglich weil der Ford-Fahrer, aufgrund eines wahrgenommen Alkoholgeruchs bei dem Passat-Fahrer, auf eine Unfallaufnahme durch die Polizei bestand, fuhr dieser einfach davon. So ist das Kennzeichen des Passat zwar bekannt, allerdings konnte der Fahrer bislang nicht ermittelt werden. Die Unfallfluchtermittler der Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bitten daher um weitere Hinweise. Wer konnte den Unfall beobachten oder kann weitere Angaben zum Fahrer machen?

Außenspiegel erwischt

Büdingen: Auf der Bundesstraße 457 von Büches nach Büdingen fuhr ein 21-jähriger Büdinger am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, mit seinem silberfarbenen Golf. In einer Kurve kam ihm dabei ein unbekannter Verkehrsteilnehmer leicht auf der eigenen Fahrbahn entgegen und streifte den Spiegel des Golf, der dadurch beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr, trotz des Schadens - vermutlich auch am eigenen Fahrzeug -, in Richtung Büches davon. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

Vandalismus auf Schulgelände

Friedberg: Auf das Flachdach eines Schulgebäudes Am Seebach begaben sich Unbekannte am vergangenen Wochenende außerhalb der Schulzeit. Irgendwann in diesem Zeitraum, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, öffneten sie gewaltsam mehrere Oberlichter und warfen Steine in das darunter befindliche Medienzentrum. Dabei wurden einerseits mehrere Motoren der Oberlichter beschädigt, andererseits ein Computer im Schulraum durch die Steinwürfe zerstört. Auf mindestens 4000 Euro beläuft sich der entstandene Sachschaden. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Scheiben beschädigt

Nidda: Auf dem Schulgelände in der Gymnasiumstraße warfen zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 07 Uhr, Unbekannte mit Steinen gegen eine Eingangstür zur Bibliothek und ein Fenster des Sekretariates. An beiden Scheiben entstand ein Schaden, der sich auf rund 1000 Euro beläuft. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-9648-0, bittet um Hinweise. Wer konnte am Wochenende auf dem Schulgelände entsprechende Beobachtungen machen?

