POL-FB: Unfall bei Friedberg sorgt für Behinderungen

Friedberg (ots) - Friedberg: Von Ober-Wöllstadt nach Friedberg fuhr ein 36-jähriger Friedberger am heutigen Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 3. Gegen 06.25 Uhr geriet er dabei aus noch unbekannter Ursache mit seinem Ford in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Peugeot-Kleintransporter eines 47-jährigen Reichelsheimer zusammen. Beide Fahrzeugführer und der Beifahrer des Friedbergers verletzten sich bei dem Unfall und kamen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn für den Verkehr voll gesperrt werden. Da Betriebsstoffe ausliefen ist eine Fahrbahnreinigung durch eine Spezialfirma erforderlich. Es kam/kommt zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr rund um Friedberg.

Die Polizei hofft die Sperrung zeitnah aufheben zu können.

