POL-FB: Noch mehr Auf- und Einbrüche in Butzbach festgestellt - Wer kann Hinweise geben? Tatzeit: Nacht von Samstag auf Sonntag

Friedberg (ots) - Butzbach: Wie bereits heute Morgen berichtet kam es in der Nacht zum Sonntag zu diversen Einbrüchen in Gartenhütten in Kleingartenanlagen in Butzbach. Der Polizei liegen inzwischen 16 Anzeigen vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch weitere Geschädigte melden, die den Einbruch bislang nicht bemerkten.

Vermutlich handelte es sich um mehrere Täter, die zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen durch die Kleingartenanlagen zogen. Sie stiegen über die Zäune und öffneten eine Vielzahl von Hütten und Unterständen. Bei verschlossenen Hütten, hebelten die Täter die Türen auf. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Beute machen konnten die Täter offenbar kaum. Es macht den Anschein, als ob die Hütten nur grob durchsuchten. Gartengeräte oder etwas Essen von geringem Wert ließen die Täter dabei mitgehen.

Auch die Tür zum Vereinsheim des Kleingartenvereins hebelten die Einbrecher auf, durchsuchten es, entwendeten jedoch nichts.

Die Gärten befinden sich in der Verlängerung der Heinrich-Schneider-Siedlung / An der Steinkaute.

Möglicherweise im Zusammenhang mit den Einbrüchen steht auch der Aufbruch dreier PKW in der Heinrich-Heine-Siedlung zwischen 19 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag. An einem blauen Peugeot, einem roten Citroen und einem silberfarbenen Opel machten sich unbekannte Täter zu schaffen. Wie die verschlossenen Fahrzeuge geöffnet wurden ist dabei noch unklar. Die Täter entwendeten ein mobiles Navigationsgerät, welches sie kurz nach dem Diebstahl jedoch im Feld in der Nähe entsorgten.

Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. Wer konnte im Bereich der Kleingärten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen Personen beobachten, die sich auffällig verhielten oder sich dort normalerweise nicht aufhalten?

Ursprungsmeldung:

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell