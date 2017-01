POL-FB: Gartenhütten in Butzbach-Ostheim aufgebrochen ++ Einbrüche und Einbruchversuche in Wohnungen und Geschäfte ++ Unfallfluchten ++ Hund beißt Mädchen ++ u.a.

Friedberg (ots) - Beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Autobahn 5: Vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Meißen heute Morgen, gegen 09.30 Uhr, mit seinem Nissan auf der Autobahn 5 bei Ober-Mörlen. Da er den dort seitlich versetzt zu ihm fahrenden Mercedes eines 47-jährigen Bremers vermutlich nicht bemerkte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes touchierte darüber hinaus durch die Kollision die Mittelleitplanke. Mit einem entstandenen Schaden von etwa 12000 Euro mussten beide PKW abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Holzzaun angefahren

Altenstadt: Vermutlich beim Rangieren schätzte ein Fahrzeugführer die Größe seines Gefährts am frühen Sonntagmorgen nicht richtig ein. In der Philipp-Reis-Straße stieß er gegen 03 Uhr gegen einen Holz-Gartenzaun und verursachte dabei einen Schaden von etwa 250 Euro an diesem. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Mülltonnen brannten

Bad Nauheim: Ein Zeitungsausträger weckte am heutigen Montagmorgen, gegen 04.50 Uhr, eine Familie im Wilhelm-Jost-Ring aus ihrem Schlaf. Er hatte den Brand der Mülltonnen unter dem Carport der Familie bemerkt. Drei Tonnen brannten bis auf den Boden herunter und beschädigten dabei auch den Holzboden des Carports, so dass ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Eierwerfer

Bad Nauheim: Zwischen drei und sechs Jugendliche sollen es gewesen sein, die am Samstagabend in Bad Nauheim rund um die Ludwigstraße und Parkstraße mit Eiern auf Autos und Passanten warfen. Mehrere Passanten meldeten den Vorfall der Polizei, die die Jugendlichen nicht schnappen konnten, da sie sich in alle Himmelrichtungen verstreuten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise niemand verletzt oder geschädigt. Hinweise zur Identität der Eierwerfer nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Betrunken überschlagen

Bad Nauheim: Von Butzbach in Richtung Bad Nauheim fuhr ein 22-jähriger Rumäne am Sonntagabend mit seinem BMW. Gegen 01.30 Uhr verlor er dabei bei Nieder-Mörlen die Kontrolle über sein Fahrzeug, wobei Alkoholeinfluss eine Rolle gespielt haben könnte. Der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Fahrer und Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und mussten von Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Fahrer zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille an. Der PKW musste mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von etwa 2000 Euro abgeschleppt werden.

Mädchen von Hund gebissen

Büdingen: Ein etwa kniehoher Hund mit wuscheligem hellen Fell, der mit einem Halsband und einer Leine von einer älteren Frau spazieren geführt wurde, weckte am vergangenen Donnerstag das Interesse eines 9-jährigen Mädchens. Vor dem TEDI-Markt in der Bahnhofstraße in Büdingen fragte die Schülerin gegen 13.40 Uhr die Frau, ob sie den Hund streicheln dürfe. Nachdem dies bejaht wurde, wollte das Mädchen den Hundekopf streicheln. Dies missfiel offenbar dem Tier, welches in die Hand des Mädchens biss und dieses dabei leicht verletzte. Ob die Frau diesen Biss bemerkte ist unklar, jedenfalls ging sie mit dem Hund in Richtung Sparkasse davon.

Das Kind musste von einem Arzt untersucht und geimpft werden, da aufgrund der fehlenden Kenntnis über den Hundehalter und den Impfzustand des Hundes eine Gefahr für das Kind ausgeschlossen werden musste.

Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet nun um Hinweise auf die Spaziergängerin und den Hund. Die Frau wird als 60 bis 70 Jahre alt und etwa 1.60 bis 1.70 m groß beschrieben. Sie soll eine schlanke Figur und blonde oder graue Haare haben.

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Butzbach: Mindestens zehn Grundstücke in den Kleingartenanlagen "An der Steinkaute", der "Heinrich-Schneider-Siedlung" und im "Nelkenweg" in Ostheim sind es, auf welchen Einbrecher am vergangenen Wochenende ihr Unwesen trieben. Zwischen 16.30 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Sonntag liegt die Tatzeit. Vermutlich über die Maschendrahtzäune gelangten die Täter auf die Grundstücke, hebelten dort diverse Hütten auf und durchsuchten sie. Mehrere tausend Schaden richteten die Unbekannten dabei an. Erbeuten konnten sie nach bisherigen Feststellungen lediglich einige Gartengeräte und etwas Essen im Gegenwert von rund 100 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen in und um die Kleingartenanlagen erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0.

Einbruchversuch

Butzbach: Die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße versuchten Einbrecher am Samstag, zwischen 15 und 21 Uhr, aufzuhebeln. Dabei entstand zwar ein Schaden von etwa 200 Euro, in das Haus konnten die Täter jedoch nicht gelangen. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0.

Außenspiegel ab

Butzbach: Abgetreten oder abgeschlagen hat ein Vandale vermutlich zwischen 15 Uhr am Samstag und 11.40 Uhr am Sonntag den Außenspiegel eines brauen BMW X1 in der Butzbacher Straße in Nieder-Weisel. Dabei verursachte der Täter einen Schaden von etwa 600 Euro. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0, bittet um Hinweise.

Mit Farbe gesprüht

Florstadt: Gleich drei verschiedene Objekte besprühte ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in Nieder-Florstadt mit Farbe. Der Tatzeitraum kann zwischen 22.30 Uhr am Samstagabend und 03 Uhr am Sonntagmorgen festgelegt werden. An zwei Hauswänden und einem Stromverteilerkasten in der Weitgasse entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro durch die schwarze aufgebrachte Farbe. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Einbrüche in der Kernstadt

Friedberg: Zu einer Bäckereifiliale in der Saarstraße verschafften sich Einbrecher zwischen 14 Uhr am Samstag und 04.35 Uhr am heutigen Montag gewaltsam Zutritt. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und machten sich an der Kasse zu schaffen. Wieviel Schaden sie dabei anrichteten, steht noch nicht fest.

Auch in die Lagerräume eines Cafes in einem Wohn- und Gewerbehaus in der Kaiserstraße (hohe Hausnummern) brachen Unbekannte zwischen 19.10 Uhr am Samstag und 10.30 Uhr am Sonntag ein. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und konnten so an eine kleine Menge Bargeld gelangen.

Was die Einbrecher aus einer Bäckerei in der Haagstraße entwenden konnte, in welche ebenfalls außerhalb der Öffnungszeiten am Wochenende eingebrochen wurde, ist noch unklar.

Hinweise zu den Einbrüchen, die möglicherweise von ein und denselben Tätern begangen wurden, erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Unfallflucht

Friedberg: Reparaturen an der linken Fahrzeugseite ihres roten Mitsubishi Space Star muss eine Friedbergerin durchführen lassen, nachdem ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer diesen am Wochenende beschädigte. Etwa 1800 Euro Schaden entstanden an dem PKW, der zwischen 16.30 Uhr am Samstag und 18.55 Uhr am Sonntag auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand der Mittelstraße abgestellt war. Der Schadensverursacher flüchtete nach Unfall, so dass die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, nun um Hinweise auf ihn bittet.

Mazda in Rendel angefahren

Karben: In der Klein-Karbener-Straße in Rendel parkte ein Anwohner seinen blauen Mazda am vergangenen Dienstag, 17. Januar. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Schäden am PKW. Am Samstag, gegen 10.30 Uhr, stellte der Fahrzeughalter jedoch einen Schaden von etwa 1000 Euro hinten rechts an der Stoßstange des Mazda fest. Da niemand sich bei ihm gemeldet hatte und auch der Polizei keine Informationen über einen Unfall vorlagen, muss von einer Unfallflucht ausgegangen werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, in Verbindung zu setzen.

Hebelspuren am Fenster

Ober-Mörlen: Den Versuchen von Einbrechern in ein Einfamilienhaus Am Fuchsacker in Langenhain-Ziegenberg zu gelangen, hielten ein Küchenfenster und eine Terrassentür am Freitag stand. Zwischen 15 und 19.15 Uhr hebelten Täter an diesen Zugangsmöglichkeiten, konnten sie jedoch nicht öffnen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

Brennende Wiese

Ortenberg: Ein Spaziergänger bemerkte am Sonntagmittag, gegen 13.10 Uhr, eine Rauchentwicklung im Feld an der Stockheimer Straße in Effolderbach und verständigte die Feuerwehr. Die stellte den Brand von etwa 50 Quadratmeter Wiese auf einem Obstbaumstück fest und löschte diesen. Wie es zur Brandentwicklung kam ist unklar. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang entgegen.

Rollladen hochgeschoben - Fenster aufgehebelt - Blumen heruntergefallen

Rosbach: Einen lauten Schlag vernahm die Bewohnerin eines Reihenhauses in der Konrad-Adenauer-Straße in Ober-Rosbach am Sonntagabend, gegen 18.45 Uhr. Er rührte von Blumentöpfen her, die von der Fensterbank des Küchenfensters gefallen waren. Einbrecher schoben kurz zuvor - und zunächst noch unbemerkt - den Rollladen des Fensters nach oben und hebelten es auf. Beim Öffnen fielen die Blumen zu Boden. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang. Wer konnte fremde Personen oder Fahrzeuge am Sonntagabend in der Konrad-Adenauer-Straße beobachten?

Zusammenstoß mit Krankenwagen

Rosbach: Von der Leergasse kommend nach rechts in den Wirrweg bog ein 35-Jähriger aus Guben am Sonntagabend, gegen 18.50 Uhr, in Rodheim ab. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit seinem Mazda gegen einen Krankenwagen, der den Wirrweg in normaler Fahrt in Richtung Nieder-Wöllstädter-Straße befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der sich auf etwa 9000 Euro beläuft. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Mazda musste nach dem Unfall mit einem Frontschaden abgeschleppt werden.

Auf Verkehrsinsel geraten

Wöllstadt: Mit ihrem Fiat auf eine Verkehrsinsel geriet eine 29-jährige Wöllstädterin gegen 07 Uhr am heutigen Montagmorgen in der Hanauer Straße in Ober-Wöllstadt. Dabei beschädigte sie neben ihrem PKW auch einen Baum und ein Verkehrsschild. Der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn könnte in einer nicht ausreichend enteisten Windschutzscheibe gelegen haben. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

