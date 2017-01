POL-FB: Beim Einkauf in Bad Vilbel bestohlen ++ Einbruch in Echzell ++ Schaum im Auspuff in Ranstadt ++ Unfall in Unter-Schmitten ++ u.a.

Friedberg (ots) - Beim Spurwechsel übersehen

Autobahn 5: Ein Schaden von 60.000 Euro entstand am Freitagabend, gegen 19 Uhr, bei einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg. Der 49-jährige Fahrer eines Mercedes aus Ingelheim wechselte von der mittleren auf die linke Fahrspur und übersah dabei vermutlich einen dort von hinten herannahenden Mercedes eines 67-jährigen Bad Homburgers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die zunächst gegen die Mittelleitplanke und anschließend über die Fahrbahnen schleuderten. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Beim Einkaufen bestohlen

Bad Vilbel. Im Penny-Markt in der Friedberger Straße kaufte eine Seniorin aus Bad Vilbel am heutigen Samstagmittag, gegen 12 Uhr, ein. Während des Einkaufes sprach ein junges Paar die Seniorin an und fragte nach dem Preis eines Artikels. Diese Ansprache diente vermutlich jedoch nur als Ablenkung und die Frau entwendete der Seniorin in dieser Zeit die Geldbörse aus der Handtasche, die im Einkaufswagen lag. Die Geschädigte kann lediglich den männlichen Part des Paares als etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1.65 bis 1.70m groß, mit dunklem Haar und osteuropäischem Erscheinungsbild beschreiben. Er trug eine dunkle Jacke. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf das diebische Paar.

Betrunken unterwegs

Echzell: Am heutigen Samstag, gegen 13.55 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Friedberg in Echzell einen 48-jährigen Echzeller. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme begleiten musste. Zudem führte er an seinem Auto einen Anhänger mit, für den er keinen Versicherungsschutz nachweisen konnte. Er muss sich daher nicht nur wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Einbruch

Echzell: Die Kellertür eines Einfamilienhauses im Limesring versuchten Einbrecher zwischen 09 und 21 Uhr am Freitag aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern nicht, es blieb bei einem Sachschaden. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Außenspiegel abgerissen

Karben: In der Weingartenstraße in Groß-Karben stand der blaue VW Passat dessen Außenspiegel ein Unbekannter zwischen 18 Uhr am Freitag und 12 Uhr Samstag beschädigte. Wer den Spiegel abriss ist noch unbekannt. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Einbruch in Groß-Karben

Karben: Zu einem Einfamilienhaus im Hessenring verschafften sich Einbrecher am Freitag, zwischen 17 und 22.30 Uhr, gewaltsam Zutritt. Die Täter hebelten zunächst eine Kellertür und dann weitere Türen im Hausinneren auf und konnten so die Wohnräume durchsuchen. Erbeuten konnten die Eindringlinge nach derzeitigem Sachstand lediglich eine ganz geringe Menge Kleingeld. Hinweise zum Einbruch erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Zusammenstoß in Unter-Schmitten

Nidda: Von der Brückenstraße nach links auf die Schottener Straße bog eine 38-Jährige aus Nidda am Samstag, gegen 11.20 Uhr, in Unter-Schmitten mit ihrem Peugeot ab. Dabei stieß sie mit dem Ford eines vorfahrtberechtigten 43-jährigen Schotteners zusammen, der in Richtung Ober-Schmitten unterwegs war. Ein Mitfahrer im Peugeot verletzt sich bei dem Zusammenstoß leicht, ein ebenso im Peugeot befindlicher Säugling kam vorsichtshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

PU-Schaum im Auspuff

Ranstadt: Als eine Ranstädterin am heutigen Samstagmittag, gegen 11.30 Uhr, in der Sudetenstraße losfahren wollte, staunte sie nicht schlecht über das, was sie bemerkte. Ein Unbekannter hatte in den Auspuff ihres weißen Ford Fiesta PU-Schaum gesprüht und damit einen Schaden von rund 400 Euro verursacht. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf den Täter.

