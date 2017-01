POL-FB: Unfall und Unfallfluchten in der Wetterau - Wer kann Hinweise geben?

Friedberg (ots) - Sonne blendete

Bad Vilbel: Auf der Landstraße 3008 in Richtung Bad Vilbel Innenstadt fuhr eine 80-jährige Bad Vilbelerin am heutigen Mittag, gegen 11.30 Uhr, mit ihrem Mazda. Dabei bemerkte sie nach eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht den vor ihr an einer Ampel anhaltenden Mini eines 46-jährigen Vilbelers. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem ein Schaden von 3000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

BMW gestreift

Karben: Ein Schaden von etwa 800 Euro entstand am heutigen Freitag an einem schwarzen BMW eines Karbeners, den dieser zwischen 08 und 08.30 Uhr in der Friedensstraße in Okarben am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, ermittelt nun, wer für den Schaden am linken Heck verantwortlich ist und bittet um Hinweise.

Unfallflucht

Karben: Einen in der Rathausstraße in Klein-Karben abgestellten grauen Honda Jazz beschädigte eine Unbekannte am gestrigen Donnerstag. Zwischen 15.40 und 16 Uhr fuhr die Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Fahrzeug den Spiegel des am Fahrbahnrand geparkten PKW ab und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen beobachten in diesem Zusammenhang eine Frau, die kurze ausstieg und dann davon fuhr. Eine weitere Beschreibung liegt bisher nicht vor. Hinweise auf die Unfallverursacherin erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Spiegel abgefahren

Ranstadt: Am Fahrbahnrand der Hauptstraße parkte eine Ortenbergerin am heutigen Freitagmorgen, zwischen 08.45 und 09.25 Uhr, ihren blauen VW Passat. In dieser Zeit streife ein anderer Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren den VW und beschädigte dabei den Außenspiegel. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell