POL-FB: Tiefstehende Sonne als Unfallgefahr ++ Eisplatte landet auf der Windschutzscheibe ++ Fahrrad aus Waschküche gestohlen ++ Drei Verletzte nach Unfall bei Wölfersheim ++ u.a.

Friedberg (ots) - Tückisch und schön - Die Sonne und der Straßenverkehr

Wer freut sich nicht bei strahlendem Sonnenschein heute Nachmittag die Arbeitsstelle verlassen und hoffentlich ins Wochenende durchstarten zu können?

Doch so schön die Sonne auch ist, im Straßenverkehr kann sie für Probleme sorgen. So tief wie der Planet derzeit am Himmel steht, hat mancher Fahrer Schwierigkeiten alles rechtzeitig um sich herum wahrzunehmen.

Also:

(1) Sonnenbrille auf und / oder Sonnenblende runter

und

(2) Licht an! - So seid Ihr besser erkennbar.

Leider kam es schon zu Unfällen. Weitere gilt es zu vermeiden!

Bad Nauheim: Auf der Bundesstraße 3 von Butzbach in Richtung Friedberg fuhr ein 57-jähriger Pohlheimer am Donnerstagmorgen, gegen 08.50 Uhr, mit seinem Ford. Im Bereich von Bad Nauheim bemerkte er nach eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät den Toyota einer vor ihm abbremsenden 33-jährigen Herbornerin und fuhr auf. Die Herbornerin verletzte sich dabei leicht und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. An den PKW entstand ein Schaden von etwa 5500 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Echzell: Ein Rettungswagen brachte eine 80-jährige Echzellerin am Donnerstagmorgen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, nachdem sie gegen 11.10 Uhr in einen Unfall verwickelt war. Die Hauptstraße überquerte die Seniorin, als ein 43-Jähriger aus Nidda mit seinem BMW mit ihr zusammenstieß. Der Fahrer gab an aufgrund der tiefstehenden Sonne in seiner Sicht beeinträchtigt gewesen zu sein.

Eisplatte landet auf Windschutzscheibe

Autobahn 5: Eine Eisplatte vom Dach eines Sattelaufliegers löste sich heute Nacht, als ein 34-jähriger Potsdamer mit seinem Kleintransporter auf der Autobahn 5 einen Sattelzug überholte. Gegen 03 Uhr kam es dadurch zwischen der Anschlussstelle Butzbach und dem Gambacher Kreuz zu einem Unfall, da die Eisplatte die Frontscheibe des Transporters traf. Die Scheibe wurde beschädigt, brachte dem Potsdamer aber glücklicherweise keine Verletzung bei. Der 57-jährige LKW-Fahrer aus dem Landkreis Recklinghausen befreite seinen LKW offenbar vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß vom Eis. Mindestens 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg erwarten den Fahrer.

Gleichzeitig Fahrspur gewechselt

Autobahn 5: Zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Anschlussstelle Friedberg wechselten der 44-jährige Fahrer eines Kleintransporters und die 31-jährige Fahrerin eines Peugeot am Donnerstagmorgen, gegen 10.55 Uhr, zeitgleich von den äußeren Fahrspuren auf die mittlere Fahrspur. Dabei berührten die Fahrzeuge sich seitlich, der Peugeot drehte sich und stieß gegen den Auflieger eines Sattelzuges auf der rechten Fahrbahn und schleuderte anschließend gegen die mittlere Betongleitwand. Ein im Peugeot mitfahrendes 6-jähriges Mädchen verletzte sich dabei leicht. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Scheibe von Schalthaus eingeworfen

Bad Nauheim: Einen Stein warf ein Unbekannter durch eine Scheibe des Schalthauses des örtlichen Stromversorgers am Goldstein. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Am Montag wurde der Schaden entdeckt. Wann genau er im Vorhinein verursacht wurde ist unklar. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Fahrrad aus Waschküche gestohlen

Bad Nauheim: Einen eher ungewöhnlichen Diebstahl zeigte ein Bad Nauheimer am gestrigen Donnerstag an. Zwischen 13 Uhr am Mittwoch und 10.30 Uhr am Donnerstag baute ein Dieb ein Fenster zur Waschküche eines Mehrfamilienhauses in der Lessingstraße aus und gelangte so in das Wohnhaus. Dort nahm er ein hochwertiges weißes Trek Mountainbike im Wert von 2500 Euro an sich und verließ mit diesem vermutlich durch den normalen Hauseingang den Keller. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Einbrecher hebelten Terrassentür auf

Butzbach: Erst den Rollladen, dann die dahinterliegende Terrassentür eines Bungalows hebelten Einbrecher am Donnerstag in der Richard-Wagner-Straße auf. Zwischen 18.30 und 21.30 Uhr verschafften die Täter sich so Zutritt zu dem Wohnhaus, aus welchem sie Bargeld und Schmuck entwendeten. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0, bittet um Hinweise. Wer konnte in diesem Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrnehmen?

Gartenhütten durchsucht

Friedberg: Mehrere Hütten auf einem Gartengrundstück in der Schwalheimer Straße in Dorheim durchsuchte ein Dieb zwischen 11 Uhr am Mittwoch und 11 Uhr am Donnerstag. Dabei ließ der Täter eine Kabeltrommel mit 40 Meter Kabel mitgehen. Weitere fehlende Gegenstände konnten bislang nicht festgestellt werden. Um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Skoda beschädigt und abgehauen

Friedberg: Am Fahrbahnrand der Straße Am Edelspfad parkte eine Friedbergerin am Donnerstag ihren schwarzen Skoda Fabia. Zwischen 07.15 und 10.20 Uhr beschädigte ein Unbekannter den PKW am Heck und verursachte einen Schaden von 3000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher dies hätte bemerken müssen. Trotzt allem beging er Unfallflucht, so dass die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, nun ermittelt und um Hinweise bittet.

Toyota auf Baumarktparkplatz angefahren

Friedberg: In der Straßheimer Straße, auf dem Parkplatz eines Baumarktes, parkte eine Friedbergerin am Donnerstag, zwischen 09.40 und 16.15 Uhr, ihren braunen Toyota Aygo. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Fahrertür ihres PKW. Etwa 1500 Euro werden die Reparaturkosten für diesen betragen. Da bei der Spurensicherung von der Polizei gelbe Farbe festgestellt werden konnte, muss davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers gelb lackiert war. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise.

Dunkler PKW nach Unfallflucht gesucht

Karben: Auf der Kreisstraße 246 von Groß-Karben nach Heldenbergen fuhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem dunklen PKW. Auf diesem Weg kam er am heutigen Morgen, gegen 08.30 Uhr, leicht auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden grauen Opel Insignia. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher in Richtung Heldenbergen davon. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

Zu viel getrunken

Nidda: Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 29-Jähriger aus Nidda, dessen Fahrt Beamte der Polizeistation Büdingen am Donnerstagabend in Nidda beendeten. Zeugen berichteten gegen 23.15 Uhr von der unsicheren Fahrweise des Mannes, der mit einem BMW unterwegs war. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich der Grund für seine Fahrweise heraus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins.

Drei Verletzte nach Unfall

Wölfersheim: Von Nidda in Richtung Berstadt befuhr ein 22-jähriger Frankfurter am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, mit seinem VW Up die Bundesstraße 455. Als er von dieser nach links auf die Landstraße 3188 nach Echzell abbiegen wollte, übersah er vermutlich den Golf einer entgegenkommenden 17-Jährigen aus Nidda. Die Fahranfängerin fuhr das Auto in Begleitung einer 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und im Anschluss zu einer weiteren Kollision des VW Up mit dem Ford eines 63-jährigen Hungener, der mit seinem PKW an der Einmündung wartete. Der Unfallverursacher und die beiden Frauen verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Hungener blieb unverletzt, sein Fahrzeug fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7000 Euro.

