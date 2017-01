POL-FB: Nachtrag zur Meldung vom 18.01.: Säugling schwer verletzt, Vater festgenommen

Friedberg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung

Pressemeldung vom 20.01.2017: Säugling schwer verletzt / Vater festgenommen

Altenstadt: Wie polizeilicherseits bereits berichtet, meldeten mehrere Passanten am vergangenen Dienstagabend eine weinende 20-jährige Frau vor der Asylbewerberunterkunft in der Hanauer Straße. Im Rahmen einer ersten Befragung gab die aus Afghanistan stammende Frau an, von ihrem Ehemann, einem 17 Jahre alten Afghanen, geschlagen worden zu sein. Im Anschluss wurde die Geschädigte und ihr wenige Wochen alter Säugling in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Ehemann, der Kindsvater, wurde wenig später festgenommen, da sich im Zuge der medizinischen Untersuchungen im Krankenhaus auch erhebliche innere Verletzungen des Säuglings (Mädchen) feststellen ließen. Der Beschuldigte steht im Verdacht, dass Kind geschüttelt zu haben, so dass es zu einer Hirnblutung kam. Momentan ist der Gesundheitszustand des Mädchens stabil. Es besteht keine konkrete Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht Büdingen erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der Körperverletzung. Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Er sitzt nunmehr in Untersuchungshaft.

