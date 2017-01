POL-FB: Einbrüche in der Wetterau ++ Verlorener Reifen auf der A5 ++ Fachwerkhaus in Büdingen brannte ++ mit Softairwaffe beschossen ++ u.a.

Friedberg (ots) - Verlorener Reifen sorgt für Unfall

Autobahn 5: An der Anschlussstelle Butzbach fuhr eine 65-jährige Rockenbergerin heute Nacht, gegen 01.40 Uhr, auf die Autobahn 5 in Richtung Frankfurt. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen stieß sie mit ihrem Peugeot gegen einen LKW-Reifen, der dort lag. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Schaden von etwa 4000 Euro abgeschleppt werden. Bislang ist unklar, wer den Reifen verlor. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizeiautobahnstation Mittelhessen, Tel. 06033-993-0.

Fachwerkhaus brannte

Büdingen: Schon sehr alt soll das Fachwerkhaus sein, welches in der vergangenen Nacht komplett durch einen Brand zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro. Gegen 01.35 Uhr meldeten Nachbarn und Passanten das Feuer in der Klostergasse in Rohrbach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren der Kernstadt Büdingen und der Ortsteile, die mit etwa 50 Personen vor Ort waren, konnten das Einfamilienhaus nicht mehr retten, es stand bei ihrem Eintreffen schon komplett in Flammen. In dem nun nicht mehr bewohnbaren Haus ist ein 51-jähriger Mann gemeldet, zu dem bislang noch kein Kontakt hergestellt werden konnte. Es ist davon auszugehen, dass er sich nicht in dem Haus befand. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen aufnehmen und bittet um Hinweise, Tel. 06031-601-0.

Einbrecher am Werk

Mehrere Einbrüche zeigten Geschädigte am gestrigen Mittwoch bei den örtlichen Polizeistationen an. Die Täter nutzten die Abwesenheiten der Hausbewohner aus, um sich in ihren Räumlichkeiten nach Wertsachen umzusehen.

Bad Nauheim: Ein Tablet und ein Mobiltelefon ließen Einbrecher am Mittwoch, zwischen 08.15 und 10 Uhr aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ernst-Ludwig-Ring mitgehen. Der oder die Täter öffneten auf unbekannte Weise die Tür zur Wohnung und hinterließen dabei keinen Schaden. Um Hinweise bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Echzell: Vermutlich konnten die Einbrecher nichts entwenden, die am gestrigen Mittwoch in ein Haus im Limesring einbrachen. Die Abwesenheit der Hausbewohner zwischen 12 und 18.45 Uhr nutzten die Täter aus, um eine Terrassentür gewaltsam aufzubrechen. Die Täter durchsuchten die Wohnräume, fanden aber offenbar nichts, was auf ihr Interesse stieß. Hinweise auf die Einbrecher erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Echzell: Erst hebelten Unbekannte in der Hügelstraße in Bingenheim die Kellertür eines Einfamilienhauses auf, dann machten sie sich ohne weitere Tatbegehung aus dem Staub. Ob die Täter sich ertappt fühlten oder ihnen etwas anderes dazwischen kam, ist unbekannt. Irgendwann zwischen dem 11. und 18. Januar waren sie am Werk.

Florstadt: Am gestrigen Mittwoch, zwischen 12.15 und 19.30 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Birkenstraße in Leidhecken. Die Täter hebelten eine Tür auf und konnten so in die Wohnräume gelangen, welche sie durchsuchten. Als sie das Haus verließen, nahmen sie dort aufgefundenen Schmuck mit. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Nidda: Zeugen nach einem Einbruch in der Kleebergstraße in Eichelsdorf am Mittwoch sucht die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0. Zwischen 16 und 19.15 Uhr gelang es den Tätern durch einen Lichtschacht in den Keller des Hauses einzudringen und so Zutritt zu den Wohnräumen zu erlangen. Ob die Einbrecher bei ihrer Tat auch Beute machen konnten, ist noch unklar.

Ortenberg: In das Rentamt am Schloßplatz brachen Unbekannte am Mittwoch, zwischen 16.30 und 21 Uhr ein. Die Täter öffneten eine Seiteneingangstür und verschafften sich zu einigen Büroräumen Zutritt, in welchen sie womöglich Geld vermuteten. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Einbrecher bei ihrer Tat einen Schaden von etwa 4000 Euro, konnten jedoch keine Beute machen. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Mögliche Beute, die Täter machen konnten, ist ärgerlich für Hausbewohner. Viel mehr schmerzt Einbruchopfer jedoch meist der Gedanke, dass Fremde sich in ihrem geschützten Bereich - ihren Wohnräumen - aufhielten. Einen 100 prozentigen Schutz vor Einbrechern gibt es nicht. Da die meisten Einbrecher jedoch weder viel Zeit noch Aufwand in die Taten investieren wollen, weil hierdurch die Gefahr ihrer Entdeckung steigt, können Hausbewohner sich mit einigen Verhaltensweisen und technischen Sicherungen trotz allem gut vor Einbrechern schützen. Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Interessierte auf den Internetseiten www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de . Wer darüber hinaus eine Beratung wünscht, für den steht im Wetteraukreis Kriminalkommissarin Sylvia Jacob als Kriminalpolizeiliche Beraterin für Fragen zur Verfügung. Auch eine Beratung in den eigenen vier Wänden wird von ihr kostenlos angeboten. Erreichbar ist die Kommissarin unter Tel. 06031-601-153 (bitte Anrufbeantworter besprechen) oder per Mail beratungsstelle.ppmh@polizei.hessen.de

Polo verkratzt

Karben: Einen Schaden von etwa 800 Euro verursachte ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch an einem schwarzen VW Polo in der Elisabethenstraße in Groß-Karben. Der Täter verkratzte die Fahrerseite des Polo mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Scheibe beschädigt

Nidda: Eine Tür auf dem Schulgelände des Gymnasiums in Nidda beschädigten Unbekannte zwischen 18 Uhr am Dienstag und 06.45 am Mittwoch. Vermutlich schlugen die Täter gegen das Sicherheitsglas und richteten so einen Schaden von mindestens 400 Euro an. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Hinweise.

Anhängerkupplung unfallursächlich

Nidda: Vermutlich schätzte ein Unfallverursacher seine Fahrzeuglänge durch eine angebrachte Anhängerkupplung auf dem Parkplatz am Bahnhof Häuser Hof nicht richtig ein. Zwischen 05.30 Uhr am Montag und 19 Uhr am Dienstag verursachte der noch unbekannte Parkplatznutzer einen Schaden an einem schwarzen Mercedes CLA und beging anschließend Unfallflucht. Die Spuren am Mercedes deuten auf eine Anhängerkupplung hin, die gegen den PKW stieß. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707.

Kindergartenkind getroffen

Rosbach: Mit einer Kugel aus einer Softairwaffe trafen die Schützen gestern Nachmittag, gegen 15.45 Uhr, in der Königstraße in Rodheim ein 4-jähriges Kindergartenkind, welches dort mit seinem Vater unterwegs war. Die Polizei konnte daraufhin zwei Rosbacher vorübergehend festnehmen, bei denen auch die Softairwaffe aufgefunden werden konnte. Diese wurde sichergestellt. Bislang ist noch nicht klar, ob die 17 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen mit Absicht auf die Personen zielten, oder diese lediglich aus Versehen trafen. Möglicherweise prallte eine Kugel von einer beschossenen Straßenlaterne ab und traf anschließend das Mädchen im Nacken, welches dadurch leicht verletzt wurde. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, in Verbindung zu setzen. Die beiden Rosbacher kamen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß, wobei der Jugendliche an einen Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Gegen beide wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

