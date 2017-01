POL-FB: Polizei sucht Zeugen - Unfallfluchten in der Wetterau

Friedberg (ots) - Zafira angefahren

Bad Vilbel: Einen braunen Opel Zafira beschädigte ein Unbekannter zwischen 21 Uhr am Donnerstag und 16.30 Uhr am Samstag am linken Heck. Auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße stand der PKW zu diesem Zeitpunkt. Trotz eines entstandenen Schadens von rund 600 Euro entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Auf Supermarktparkplatz angefahren

Bad Vilbel: Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes stand der schwarze 3er BMW eines Bad Vilbelers am Samstagmittag, zwischen 13.30 und 13.45 Uhr. In dieser Zeit streifte ein Parkplatznutzer den BMW an der linken Front, verursachte einen Schaden von etwa 1200 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher.

Unfallflucht

Butzbach: In der Kleeberger Straße geriet ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Freitag, gegen 19.25 Uhr, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes Vaneo. Dabei entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher, der mit Warnblinklicht gefahren sein soll, beging Unfallflucht. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0.

Unfallflucht

Karben: Auf rund 2500 Euro belaufen sich die Reparaturkosten an einem roten Skoda Fabia, nachdem ein Unbekannter ihn am Sonntagabend anfuhr. Gegen 23.30 Uhr kam der Fahrer in der Uhlandstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem auf einem Parkstreifen abgestellten Skoda. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher einfach davon. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Gegen Anhänger gefahren

Nidda: In der Landwehrstraße in Ulfa beschädigte ein Unbekannter zwischen 22.30 Uhr am Freitag und 08.30 Uhr am Samstag einen PKW-Anhänger. Der Unfallverursacher informierte weder Anhänger-Besitzer noch die Polizei über den Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Hinweise.

Fahrer nach Unfall geflüchtet

Ranstadt: Ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand am Samstagabend, gegen 19.55 Uhr, bei einem Unfall auf der Dauernheimer Straße zwischen Dauernheim und Ranstadt. Der Fahrer eines blauen Renault Megane kam aus ungeklärter Ursache auf seinem Weg Richtung Ranstadt nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Mercedes eines 27-jährigen Reichelsheimer. Nach dem Zusammenstoß ließ der Renaultfahrer seinen stark beschädigten PKW an der Unfallstelle zurück und flüchtete zu Fuß. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise zum Unfall und zum Fahrer des Renault Megane.

Spiegel abgefahren

Rockenberg: Auf der Landstraße 3134 von Rockenberg nach Butzbach fuhr ein Unbekannter am Freitagabend, gegen 20.10 Uhr. In einer Rechtskurve kam der Fahrer zu weiß auf die Gegenfahrbahn, wobei der Spiegel seines Fahrzeuges mit dem Spiegel eines entgegenkommenden Skoda Octavia kollidierte. Der Unfallverursacher flüchtete. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0.

