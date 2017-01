POL-FB: Eis und Schnee sorgte für viele Unfälle am vergangenen Wochenende - Im Berufsverkehr im Ostkreis der Wetterau ging heute Morgen zeitweise nichts mehr

Im Vorgarten an einem Haus endete am Wochenende eine Rutschpartie in Bad Nauheim. Bild-Infos Download

Friedberg (ots) - Wetteraukreis: Glatte Straßen sorgten am Wochenende für diverse Unfälle im Wetteraukreis, wobei es glücklicherweise bei reinen Sachschäden blieb. Mit dem einsetzenden Berufsverkehr am heutigen Montagmorgen musste vor allem die Polizei im Bereich der Polizeistation Büdingen zu zahlreichen Unfällen ausrücken. Neben etlichen Blechschäden, verletzten sich manche Fahrzeugführer bei den Unfällen leicht.

Die Polizei wurde vermutlich nur zu einem Bruchteil aller Unfälle hinzugezogen. Viele Verkehrsteilnehmer tauschten bei geringen Sachschäden selbständig ihre Personalien aus oder ließen ihre in den Graben gerutschten PKW befreien.

Das einzige was heute half: Ganz langsam und vorsichtig fahren. Anfahren konnte selbst auf gerader Strecke zum Problem werden und ein Abbiegen selbst mit Schrittgeschwindigkeit sich zur ungewollten Rutschpartie entwickeln.

Der Dank der Polizei geht an alle, die sehr umsichtig und vorsichtig unterwegs waren, die auf andere Rücksicht nahmen oder ihnen in Notsituationen halfen.

Die Glätte war in einigen Teilen des Ostkreises so erheblich, dass trotz des Einsatzes der Streu- und Räumdienste die Fahrbahnen spiegelglatt waren und selbst Fußgänger sich kaum auf den Beinen halten konnten. Die Bundesstraße 275 zwischen Hirzenhain und Lißberg musste zwischen 07.15 und 10 Uhr durch die Polizei für den Verkehr gesperrt werden, nachdem sich unmittelbar hintereinander mindestens drei Sachschadens-Unfälle ereignet hatten und ein LKW auf der glatten Fahrbahn nicht mehr weiter kam. Zwei PKW landeten im Graben. Zwei weitere PKW rutschten ineinander. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden bei diesen drei Unfällen beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Auf der Landstraße 3191 zwischen Glauburg-Enzheim und Glauberg verletzten sich am heutigen Montagmorgen zwei PKW-Fahrer leicht. Gegen 06.15 Uhr kam ein 45-jähriger Limesheimer von Enzheim kommend mit seinem Ford aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn ins Rutschen, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem VW eines 27-Jährigen aus Nidderau. Beide PKW kamen durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Fast unglaubliche sieben Unfälle nahmen die Beamten heute Morgen alleine in Büdingen-Orleshausen auf.

Beispielsweise an der Einmündung des Calbacher Wegs zur Orleshäuser Hauptstraße wollte ein 24-jähriger Ortenberger, gegen 06.55 Uhr, seinen Opel hinter einem vor ihm abbremsenden VW anhalten. Aufgrund der Straßenglätte gelang ihm dies jedoch nicht, so dass der Opel auf den VW eines 26-jährigen Büdingers rutschte. Während die Fahrer unverletzt blieben, entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 3500 Euro.

Auf der Orleshäuser Hauptstraße rutschte der BMW eines 19-jährigen Büdingers in Orleshausen gegen 07 Uhr auf das Heck eines vorausfahrenden Mercedes, der verkehrsbedingt anhalten musste. 3.800 Euro Sachschaden lautet die Bilanz dieses Unfalls.

Auf 4.500 Euro beläuft sich der Schaden nach dem Zusammenstoß eines Audi und eines LKW im Kreuzungsbereich Orleshäuser Hauptstraße / Bücheser Straße gegen 08 Uhr. Von Düdelsheim kommend konnte der 23-jährige Audifahrer aus Gießen seinen PKW an der Kreuzung nicht zum Stehen bringen und rutschte gegen den vorfahrtberechtigten LKW.

Zu einer wahren Kettenreaktion kam es am Ortseingang von Bleichenbach auf der Bundesstraße 45. Eine Büdingerin musste gegen 07.45 Uhr Ford verkehrsbedingt abbremsen. Eine Altenstädterin konnte mit ihrem Mercedes nicht mehr rechtzeitig stoppen und rutschte auf den Ford. Dies brachte eine dahinterfahrende Büdingerin mit ihrem Toyota in Bedrängnis, die wiederum gegen den Mercedes rutschte. Eine noch in einigem Abstand hinter diesen Verkehrsteilnehmern fahrende Büdingerin versuchte ihren Toyota rechtzeitig zum Stehen zu bringen, um nicht auch noch aufzufahren, rutschte dabei jedoch in den Graben. Dem verunfallten PKW konnte eine weitere Ford-Fahrerin aus Büdingen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und rutschte in das Heck des halb im Graben liegenden Toyota. Glücklicherweise wurde keine der Fahrerinnen verletzt. An den fünf Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Im Kreuzungsbereich der Frankfurter Straße / Am Schafgraben in Büches rutschte gegen 06.40 Uhr der VW eines Gederners in den BMW eines vorfahrtberechtigten Büdingers. Es blieb bei einem Sachschaden von etwa 5000 Euro, verletzt wurde niemand.

Zwischen Dauernheim und Geiß-Nidda musste der PKW eines Verkehrsteilnehmers von einem Landwirt mit einem Traktor aus dem Graben befreit werden, nachdem er aufgrund glatter Fahrbahn gegen 07.30 Uhr von der Straße gerutscht und einen Leitpfosten überfahren hatte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Auf der Landstraße 3193 zwischen Büdingen und Diebach am Haag halfen andere Verkehrsteilnehmer einer A-KIasse-Fahrerin ihren PKW aus dem Straßengraben zu befreien, nachdem dieser gegen 07.45 Uhr von der Fahrbahn abgekommen war. Anschließend konnte die Fahrerin ihre Fahrt unverletzt fortsetzen.

Die Lage auf den Straßen rund um Büdingen hat sich inzwischen entspannt. Trotz allem werden alle Verkehrsteilnehmer gebeten weiter vorsichtig zu fahren. Räumen sie ihre Fahrzeuge von Eis und Schnee um eine gute Sicht zu haben. Passen sie ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an und überlegen sie vor Fahrtantritt, ob sie überhaupt fahren müssen.

Hier eine nicht abschließende Aufzählung weiterer Glätte-Unfälle vom Wochenende.

Fahrt durch Vorgarten endete am Hauseingang

Bad Nauheim: Mit seinem Mercedes befuhr ein 19-jähriger Rosbacher am Samstagabend den Adlerweg. Aufgrund von Eisglätte geriet sein PKW gegen 22.15 Uhr ins Rutschen, streifte einen Baum, durchfuhr den Vorgarten eines Grundstückes und kam schließlich an der Hauseingangstreppe des Anwesens zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Hinweis: Ein Bild zur Berichterstattung steht im Presseportal zum Download zur Verfügung.

Rutschender Kinderwagen

Bad Nauheim: Ein eher ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Sonntagabend in der Auguste-Viktoria-Straße. Gegen 18.45 Uhr rutschte einem Fußgänger der Kinderwagen weg, welcher gegen einen geparkten Seat stieß und an der Beifahrertür dessen einen Schaden rund 150 Euro verursachte. Verletzt wurde niemand.

Laterne und Verkehrsinsel gestreift

Büdingen: Von Ortenberg kommend befuhr eine 24-Jährige aus Gründau am Sonntagabend, gegen 23.15 Uhr, mit ihrem VW die Gießener Straße. Als sie nach links in Richtung Büches abbiegen wollte, machte ihr PKW sich auf eisglatter Fahrbahn selbständig. Er rutschte gegen eine Verkehrsinsel und eine Laterne, wodurch ein Schaden von etwa 4000 Euro entstand. Der VW musste abgeschleppt werden, die Fahrerin blieb unverletzt.

Fahrt endete am Baum

Butzbach: Auf der Kreisstraße 17 von Ostheim nach Fauerbach fahrend kam eine 18-jährige Butzbacherin am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, von der Fahrbahn ab. Auf winterglatter Fahrbahn rutschte der PKW nach links von der Fahrbahn und dort gegen einen Leitpfosten und einen Baum. Der Peugeot musste nach dem Unfall mit einem Schaden von etwa 1400 Euro abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Fahrt endet an Gartenmauer

Ranstadt: Gegen 01.10 Uhr am Montagmorgen endete die Fahrt einer 41-jährigen Ranstädterin mit ihrem Opel an einer Gartenmauer in der Wetterauer Straße. Aufgrund der Straßenglätte verlor die Fahrerin die Kontrolle über den PKW, welcher sich selbständig machte und gegen die Mauer rutschte. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

