POL-FB: Haus in Büdingen brannte ++ Notruf in Okarben missbraucht ++ Einbruchdiebstahl in Friedberg mit Rätseln ++ Reifen in Büdingen zerstochen ++ u.a.

Friedberg (ots) - Ungewünschte Autolackierung

Bad Nauheim: Einen rosa/pinkfarbenen Strich mit Sprühfarbe fand eine Bad Nauheimerin am Donnerstagmittag, gegen 11.40 Uhr, auf ihrem eigentlich silberfarbenen A-Klasse Mercedes vor. Am Dienstag, gegen 09.10 Uhr, hatte sie diesen noch ohne die Farbschmiererei auf der Beifahrerseite in der Blücherstraße abgestellt. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Verursacher des Schadens in Höhe von 1000 Euro.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bad Nauheim: Gleich zwei Gründe ergaben sich zur Sicherstellung des Führerscheins eines 30-jährigen Friedbergers am Montagmorgen, 09.Januar (wie bereits berichtet). Irgendwann rund um Mitternacht in der Nacht zum Montag verursachte der Friedberger vermutlich mit seinem Fahrzeug in der Frankfurter Straße in Nieder-Mörlen einen erheblichen Sachschaden. In Richtung Bad Nauheim auf der Durchgangsstraße fahrend kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Ampel. Dabei entstand am Fahrzeug und an der Ampel ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Nach dem Unfall, trotz ausgelöster Airbags und leichter Verletzungen, fuhr der Unfallverursacher seinen PKW rückwärts auf einen Parkplatz, ließ ihn dort zurück und suchte das Weite. Nachdem ein Zeuge die Polizei über den völlig demolierten PKW informiert hatte, konnten die Beamten kurz darauf den Friedberger an seiner Wohnanschrift antreffen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr und der begangenen Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden stellten die Beamten den Führerschein des Tatverdächtigen 30-Jährigen sicher. Der PKW wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, konnte bislang noch nicht den genauen Unfallzeitpunkt ermitteln und hofft nun auf Zeugen, die weitere Informationen geben können.

Fachwerkhaus brannte

Büdingen: Unbewohnbar ist ein Einfamilienhaus Am Zigelberg nach einem Brand am Donnerstagabend. Gegen 20.15 Uhr informierten Passanten die Polizei über das Feuer in dem von einer Seniorin bewohnten Haus, welche sich glücklicherweise zum Brandzeitpunkt nicht in diesem befand. Die Feuerwehren der Stadt Büdingen und der angrenzenden Orte waren mit etwa 75 Einsatzkräften vor Ort, konnten aber nicht mehr verhindern, dass das Haus durch den Brand komplett in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 50.000 Euro. Durch den Brand starben zwei im Haus befindliche Hunde. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Bedarf der Ermittlungen. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Mountainbike gestohlen

Büdingen: Am Alten Viadukt entwendete ein Dieb zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 06 Uhr am Donnerstag ein Mountainbike von einem Grundstück. Ein Dieb ließ das weiß-schwarze YT industries Tues im Wert von 900 Euro mitgehen, welches unverschlossen hinter den Mülltonnen des Hauses abgestellt war. Hinweise auf den Verbleib des Zweirades erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Reifen eingestochen

Büdingen: Sieben Autoreifen an zwei PKW beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zum heutigen Freitag in der Lorbacher Straße. Zwischen 19 Uhr am Donnerstagabend und 07 Uhr am Freitagmorgen stach der Täter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand in die Reifen und verursachte so einen Schaden von rund 500 Euro. Ein weißer Citroen Cactus und ein silberfarbener VW Golf fielen dem Täter zum Opfer. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

Außenspiegel abgefahren

Butzbach: Seinen schwarzen Hyundai stellte ein Hungener gegen 06.20 Uhr am Donnerstag in der Schorbachstraße in einer Längsparkbucht ab. Als der Fahrer gegen 16 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Spiegel auf der Fahrerseite durch einen Unbekannten beim Vorbeifahren beschädigt wurde. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0, ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Unfallflucht

Florstadt: Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes In der Grobach beschädigte ein unbekannter Parkplatznutzer am Donnerstag, zwischen 18.15 und 18.30 Uhr einen silberfarbenen Renault Megan am linken hinteren Radkasten. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise, wer den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursachte.

Diebstahl mit Rätseln

Friedberg: Fehlende Parfumflakons und das Fehlen von Bargeld stellte der Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße am Donnerstagmorgen fest. Irgendwann zwischen 09 Uhr am Dienstag und 05.45 Uhr am Donnerstag gelang es Unbekannten in die Wohnung einzubrechen und sich an den Wertsachen des Bewohners zu bedienen. Wie die Täter in die Wohnräume im Dachgeschoss gelangten ist dabei noch völlig unklar. Um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Berlingo angefahren

Hirzenhain: Reparaturkosten in Höhe von etwa 1500 entstanden einer Firma aus Altenstadt, da ein Unbekannter den weißen Citroen-Berlingo Firmenwagen in der Nacht zum Donnerstag An der Klostermauer anfuhr. Da der Unfallverursacher flüchtete ermittelt nun die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, und bittet um Hinweise. Wer konnte zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 06.20 Uhr am Donnerstag Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen?

Notruf missbraucht

Karben: Einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst verursachte am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, die Falschmeldung eines Bewohners einer Flüchtlingsunterkunft Am Spitzacker in Okarben. Unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten fuhren die Einsatzkräfte zur Unterkunft, nachdem sich zuvor über Notruf ein Bewohner gemeldet und von mit Messer kämpfenden Männern berichtet hatte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich der Sachverhalt jedoch völlig anders dar. Ein Kampf hatte nicht stattgefunden, Messer waren nicht zum Einsatz gekommen. Alles war ruhig. Der Bewohner klärte die Lage dann auf. Er hatte den Notruf gewählt, da eine Wasserleitung in seiner Wohnung einen Defekt aufwies und er jemanden zur Reparatur benötigte. Da er sicher war, dass die Polizei schnell käme, wenn von einem Messerangriff die Rede sei, habe er dies am Notruf angegeben. Sein Ziel, dass eine Reparatur der Wasserleitung veranlasst wurde, hatte der 30-jährige Bewohner damit erreicht. Jedoch ermittelt die Polizei nun gegen ihn wegen des Missbrauchs von Notrufen. Nach Paragraph 145 des Strafgesetzbuches kann dieser mit Geldstrafe oder bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Zudem wird geprüft, ob der Einsatz in Rechnung gestellt werden kann.

Mit Ast kollidiert

Nidda: Auf der Kreisstraße 199 zwischen Schwickartshausen und Bobenhausen kollidierte ein 43-jähriger Offenbacher heute Morgen, gegen 05.55 Uhr mit dem Ast eines Baumes, der durch den Sturm auf die Fahrbahn gestürzt war. Dabei bohrte sich ein Ast in den Kühlergrill des Fiat. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

