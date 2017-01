POL-FB: Zigarettenautomaten aufgesprengt - Polizei bittet um Hinweise auf silberfarbenen PKW mit den Zahlen 630 im Kennzeichen

Friedberg (ots) - Büdingen: Aus Rinderbügen meldete sich heute Nacht, gegen 02.35 Uhr, eine Anwohnerin und berichtete von einem lauten Knall, den sie soeben wahrgenommen habe. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Anwohner aus der Leisenwälder Straße und berichtete von einem aufgesprengten Zigarettenautomaten. Ein silberfarbener PKW sei vom Tatort weggefahren, welcher von einem eher zierlichen Mann genutzt wurde.

Im Rahmen der Fahndung konnten PKW und Fahrer nicht mehr von der Polizei festgestellt werden. Gegen 03.45 Uhr beging der Unbekannte vermutlich jedoch eine zweite Straftat, indem er in der Friedensstraße in Vonhausen einen weiteren Zigarettenautomaten aufsprengte. Auch hier verständigten Anwohner die Polizei, nachdem sie einen Knall gehört hatten. Ebenso wurde ein silberfarbener PKW in der Nähe des Tatortes beobachtet.

Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des besonders schweren Fall des Diebstahls. Noch ist unbekannt, ob der Täter Beute machen konnte. In beiden Fällen richtete er jedoch einen Schaden von mindestens 500 Euro an. Wer in der vergangenen Nacht in Rinderbügen oder Vonhausen verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten diese der Polizei mitzuteilen. Insbesondere um Hinweise auf einen silberfarbenen PKW und möglicherweise dessen Kennzeichen und Insassen wird gebeten. Er wurde als eine Art Van, ähnlich eines Opel Zafira beschrieben. Das Kennzeichen endete vermutlich mit den Zahlen 630.

Bereits in der Nacht zum vergangenen Sonntag, gegen 03.15 Uhr, sprengte ein Unbekannter in der Hofgartenstraße in Limeshain-Rommelhausen einen Zigarettenautomaten auf. Zigaretten und Bargeld entwendete der Täter in diesem Fall aus dem Automaten. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu den aktuellen Fällen.

Hinweis: Bild vom aufgesprengten Automaten in Vonhausen steht zum Download für die Berichterstattung im Presseportal zur Verfügung.

