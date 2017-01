POL-FB: Illegale Erd- und Bauschuttablagerungen bei Wöllstadt und Ilbenstadt - Zeugen gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Friedberg (ots) - Wöllstadt / Niddatal: Auf rund 40.000 Euro beläuft sich die Schadenssumme in einer Anzeige, die wegen einer illegalen Abfallbeseitigung bei Wöllstadt bei der Polizei einging. Irgendwann rund um die Weihnachtstage, zwischen dem 21. und 28. Dezember entsorgte ein Unbekannter etwa 22 Anhänger-Ladungen voll Erd- und Bauschutt auf dem Bauareal der neuen Bundesstraße bei Nieder-Wöllstadt. Neben dadurch für die Baumfirma entstehenden Entsorgungskosten von rund 30.000 Euro für die etwa 350 Kubikmeter Material, entstand ein erheblicher Schaden an der Baustraße die durch den illegalen Transporteur genutzt wurde. Dieser beläuft sich nach Angaben der Baufirma auf weitere 10.000 Euro.

Bei den Ermittlungen zum Verursacher der Ablagerung und des Schadens ergab sich ein Hinweis auf einen Traktor mit Anhänger, der mehrfach in diesem Bereich Bauschutt abgeladen haben soll, so auch am 28. Dezember gegen 14.30 Uhr, als ein Zeuge diesen beobachtete. Der Nutzer des Traktorgespanns konnte so ermittelt werden. Er bestreitet nicht die Ablagerung, wohl aber diese illegal vorgenommen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Inzwischen ergab sich jedoch eine Wendung des Falls für die Polizei. Nur noch vier der 22 abgelagerten Haufen sind an der ursprünglichen Ablagerungsstelle vorhanden. Dafür finden sich im weitläufigen Umfeld entlang der Umgehungsstraße jedoch neue Ablagerungsstätten von Erd- und Bauschutt. Unter anderem wurde eine solche im Bereich des Sportplatzes am Ortseingang von Nieder-Wöllstadt am 06. Januar festgestellt. Dabei ist nicht auszuschließen, dass das ursprüngliche Material lediglich umverteilt wurde. Ein Verursacher hierfür ist jedoch bislang nicht bekannt. Da die Ablagerungen sich nunmehr auf Grundstücken der Gemeinde befinden, ist diese für die Entsorgung verantwortlich. Die Kosten dafür trägt damit die Allgemeinheit, sollte der Verursacher nicht gefunden werden.

Da im Bereich entlang der Baustraße tagtäglich sehr viele Fußgänger und Gassigeher unterwegs sind, hofft die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, nun auf Hinweise von Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen, wann und von wem die Ablagerungen / Umlagerungen von Erd- und Bauschutt vorgenommen wurden. Zwischen 19. Dezember und 08. Januar ruhten die offiziellen Bauarbeiten, so dass jegliche Bewegungen mit größeren Maschinen / Baufahrzeugen in diesem Bereich für die Polizei von Interesse sind.

Eine weitere illegale Entsorgung von Erd- und Bauschutt konnte darüber hinaus bereits am 14. Dezember im Bau- und Gewerbegebiet Am Steinacker in Niddatal-Ilbenstadt festgestellt werden. Ein Zusammenhang zu den Ablagerungen bei Nieder-Wöllstadt kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet auch in diesem Fall um Hinweise darauf, wann und von wem diese Ablagerungen vorgenommen wurden.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizei Wetterau-Friedberg, übermittelt durch news aktuell