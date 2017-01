POL-FB: Bei Karben in Gegenverkehr geraten ++ Falscher Polizeibeamter rief in Nidda an ++ Zeugen nach Diebstahl in Rosbach gesucht ++ Einbruch in Wettbüro Bad Vilbel ++ u.a.

Friedberg (ots) - Erst Drogentest, dann Blutentnahme

Bad Nauheim: Dass Verkehrsteilnehmer mit einer Polizeikontrolle immer und überall rechnen müssen, merkte auch eine 20-jährige Bad Nauheimerin in der vergangenen Nacht. Gegen 01.40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeistation Friedberg die junge PKW-Fahrerin Am Sauerbrunnen in Schwalheim. Ein bei ihr durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv, so dass sie mit zur Blutentnahme musste und ihre Fahrt damit endete. Zudem konnte eine geringe Menge Drogen bei der Nauheimerin aufgefunden und sichergestellt werden.

Ladendieb rannte weg

Bad Vilbel: Mit dunkelblonden Haaren, grüner Jacke, einer Tarnhose und Umhängetasche wird der Mann beschrieben, der gestern eine Drogerie in der Friedberger Straße mit Kosmetikartikeln im Wert von rund 200 Euro verließ, ohne diese zu bezahlen. Als beim Passieren des Ausgangs der Alarm anging, rannte der Dieb davon. Näheres zu seiner Person ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

In Wettbüro eingebrochen

Bad Vilbel: In der Nacht zum heutigen Mittwoch verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Wettbüro in der Frankfurter Straße. Gegen 04.20 Uhr gelangten sie durch eine Hintertür in die Räumlichkeiten und machten sich an zwei Spielautomaten zu schaffen, aus denen sie die Geldkassetten entwendeten. Dabei ist noch unklar, wie hoch der entstandene Schaden ist. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Außenspiegel abgefahren

Büdingen: In der Vogelsbergstraße parkte ein Ronneburger am Dienstag, zwischen 16 und 17 Uhr seinen silberfarbenen VW Polo am Fahrbahnrand. In dieser Zeit beschädigte ein Unbekannter im Vorbeifahren den Außenspiegel des PKW und fuhr nach dem Unfall einfach davon. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, entgegen.

Renault angefahren

Büdingen: Irgendwann im Zeitraum zwischen 19.15 Uhr am Montag und 08 Uhr am Dienstag beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer im Flachsgrund einen am Straßenrand abgestellten schwarzen Renault Megane. Dabei entstand an diesem ein Schaden von etwa 1500 Euro. Vermutlich wurde auch das Fahrzeug des Unfallverursachers bei dem Zusammenstoß beschädigt. Dieser beging allerdings Unfallflucht, weshalb die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, ermittelt und um Hinweise bittet.

Unfallflucht in Hoch-Weisel

Butzbach: Am Fahrbahnrand der Hausbergstraße hatte eine Anwohnerin ihren schwarzen Mitsubishi Colt zwischen 14 Uhr am 03. Januar und 08 Uhr am 09. Januar abgestellt. In dieser Zeit streifte ein Unbekannter den PKW und beging anschließend Unfallflucht, obwohl er einen Schaden von etwa 1500 Euro an der Beifahrerseite des PKW verursacht hatte. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-9110-0, entgegen.

Fahrer Klein-LKW begeht Unfallflucht

Gedern: Auf der Landstraße 3192 kam einer Gedernerin am Dienstagmittag, gegen 12.15 Uhr, ein Klein-LKW entgegen, der von Bindsachsen kommend in Richtung Wenings fuhr. Der Fahrer kam auf seinem Weg leicht über die Fahrbahnmitte hinaus und streifte dabei den roten VW Polo der Gedernerin. Dabei ging der Spiegel des Polo zu Bruch. Der Klein-LKW-Fahrer fuhr jedoch nach dem Unfall weiter, so dass nun die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, ermittelt und um Hinweise auf ihn bittet.

Heckscheibe eingeschlagen

Gedern: Eine neue Heckscheibe benötigt der graue Renault Megane eines Gederners nach einer Sachbeschädigung in der Nacht zum Dienstag. Zwischen 21.30 Uhr am Montagabend und 07.15 Uhr am Dienstagmorgen parkte der Gederner den Megane am Schloßberg, als ein Unbekannter die Heckscheibe einschlug und damit einen Schaden von 400 Euro verursachte. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Einbrecher durchsuchen Wohnhaus

Karben: Zwischen 16.30 und 19 Uhr am Dienstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Bergstraße in Klein-Karben ein, indem sie eine Kellertür aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten des Hauses, bevor sie diese wieder verließen. Ob sie dabei etwas entwenden konnten ist unklar. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

Orientierung verloren

Karben: Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW kam es Montagabend, gegen 17.40 Uhr, auf der Bundesstraße 3 zwischen dem Abzweig Kloppenheim und der Kreuzung nach Wöllstadt. Ein 88-jähriger Bad Vilbeler fuhr mit seinem Mercedes von Karben in Richtung Bad Vilbel, als er die Orientierung verlor und über eine Sperrfläche und durchgezogene Linie in den Gegenverkehr lenkte. Dort kollidierte er frontal mit dem Kleintransporter eines auf der linken Abbiegespur Richtung Wöllstadt fahrenden 52-jährigen Wöllstädter. Der Vilbeler verletzte sich bei dem Unfall leicht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Ins Schleudern geraten

Karben: Auf der Kreisstraße 10 zwischen Dortelweil und Kloppenheim verlor ein 18-jähriger Bad Vilbeler am heutigen frühen Mittwochmorgen die Kontrolle über seinen Audi. Auf nasser Fahrbahn kam er zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegensteuern geriet der PKW ins Schleudern und drehte sich nach links von der Fahrbahn, wo er in einem Feld zum Stehen kam. Der Fahranfänger blieb dabei unverletzt. Am PKW und einem Leitpfosten entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.

Telefonate mit der Polizei

Nidda: "Guten Tag, ich rufe von der der Kriminalpolizei ein." So, oder so ähnlich begann das Telefongespräch, welches eine Frau aus Nidda am Dienstagabend führte. Gegen 21.45 Uhr klingelte das Telefon und ein angeblicher Polizist erklärte ihr, dass zwei Leute festgenommen wurden. Die beiden Personen hätten die Adresse der Frau bei sich gehabt und einen Hinweis darauf wo sich ihr Schmuck befinden würde. Welche fadenscheinigen Erklärungen der Anrufer im Weiteren noch gefunden hätte ist nicht bekannt, denn die Frau aus Nidda erkannte sofort, dass es sich bei dem Anruf um einen Betrugsversuch handelte. Sie nahm den Anrufer nicht ernst, welcher daraufhin sofort auflegte. Anschließend führte die Angerufene ein Telefonat mit der richtigen Polizei, die sie unter der ihr bekannten Nummer verständigte. Alles richtig gemacht! Lassen Sie sich von niemand am Telefon ausfragen, egal wer der Anrufer vorgibt zu sein. Wer ein berechtigtes Interesse an Daten hat, der kann und wird Sie schriftlich kontaktieren oder unter Vorlage einer Legitimationsberechtigung bei Ihnen persönlich vorsprechen. Im Display erscheinende Telefonnummern lassen keinen Rückschluss auf den Anrufer zu, da die Nummern sich technisch manipulieren lassen.

Kuhherde auf Winterausflug

Nidda: Eine Verkehrsteilnehmerin staunte nicht schlecht, als sie heute in den frühen Morgenstunden, gegen 03.10 Uhr auf der Landstraße zwischen Bobenhausen und Wallernhausen auf eine Kuhherde von rund 20 Tieren traf. Ins Gelände in Richtung Wallernhausen liefen die Tiere, deren Besitzer ihrem Ausflug jedoch kurz nach ihrer Entdeckung ein Ende setzte. Die Polizei hatte ihn über den Ortslandwirt aus dem Schlaf geholt. Wie es den Tieren gelang sich davon zu stehlen ist nicht bekannt.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Rosbach: Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen nach einem Diebstahl in der Straße "Bei den Junkergärten" in Rosbach am Dienstagmittag. Gegen 11.50 Uhr machte sich eine noch unbekannte Frau in den Räumlichkeiten eines Seniors in einem Haus für betreutes Wohnen zu schaffen. Als eine Betreuerin die Fremde überraschte und sie daran hindern wollte mit in einer Handtasche gefundenen Geldbörse abzuhauen, kam es zu einem Gerangel. Dabei verletzte die Diebin die Betreuerin durch einen Stoß und Tritte leicht. Die Diebin konnte flüchten. Zeugen beobachteten, wie sie bis zur Feuerwehr davon rannte und schließlich in einen dunklen Kombi mit Dortmunder Kennzeichen (DO) einstieg, in dem ein Mann offenbar auf sie wartete. Beschrieben wird die Diebin mit schwarzer Bekleidung, wobei die Jacke eine Kapuze mit Fellbesatz hatte. Sie hatte lange dunkle Haare, war etwa 1.60 m groß und trug eine größere schwarze Umhängetasche mit sich. Weiterhin wölbte sich ihr Bauch, als sei sie schwanger. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um weitere Hinweise in diesem Zusammenhang. Wer konnte einen dunklen Kombi Bei den Junkergärten beobachten oder kann Hinweise zu den beiden Personen geben?

Sylvia Frech, Pressesprecherin

